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Новости Атака беспилотников на Киев
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Массированная атака российских "шахедов" на Киев: в течение дня пострадали 9 человек, в том числе ребенок. ВИДЕО (обновлено)

В воскресенье днем, 27 сентября, в Дарницком районе Киева вражеский БПЛА попал в многоэтажный дом.

Об этом сообщают КГВА и мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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"По предварительной информации, в Дарницком районе БпЛА попал в 9-этажный жилой дом. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении КГВА.

Кличко уточнил, что зафиксировано попадание в 9-этажное здание на уровне 4 и 5 этажей.

Видео из соцсетей

Впоследствии в КГВА сообщили об одной пострадавшей женщине в результате попадания БпЛА в жилой дом в Дарницком районе.

Обновление

В 18:00 Кличко сообщил, что пожар, произошедший на уровне 5 и 9 этажей жилого дома в Дарницком районе, куда попал БпЛА, был ликвидирован. Одной пострадавшей женщине медики оказали помощь на месте.

В Соломенском районе, в результате падения обломков БпЛА, горят автомобили. Экстренные службы направляются на место, сообщил Кличко в 18:03.

Соломʼянському районі

"В Голосеевском районе обломки упали на территорию парка. По другому адресу произошло возгорание на открытой местности. Также в результате падения обломков БпЛА. На другой локации в Голосеево горят автомобили. В Дарницком районе обломки упали на территорию детского сада. Экстренные службы следуют на места", - сообщил мэр столицы в 18:14.

"В Голосеевском районе обломки БпЛА обнаружили возле детской площадки. В Дарницком районе локализовали пожар на территории нежилой застройки", – сообщил Кличко в 18:47.

Дополнение

В Подольском районе в результате падения обломков произошло возгорание травяного настила, - сообщил Кличко в 20:41.

"В Дарницком районе падения обломков на открытой территории возле одного из магазинов. В Днепровском обломки упали тоже на открытой территории. Предварительно есть пострадавшие", - сообщил городской голова в 20:47.

"В Днепровском районе также падение обломков на двухэтажное нежилое здание. Есть возгорание", – написал Кличко в 21:01.

Экстренные службы работают на местах.

"В Подольском районе взрывной волной повреждены окна в нескольких домах. БПЛА упал неподалеку на открытой территории", - сообщил Кличко в 21:26.

Впоследствии Кличко сообщил, что всего в течение дня 27 сентября в результате атак врага в столице пострадали 9 человек. Шестерых раненых медики госпитализировали. В том числе – одного ребенка.

Читайте также: Продолжается непрерывная атака дронов РФ на Киевскую область: в трех районах повреждено 16 объектов

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беспилотник (5782) Киев (27550) атака (2165)
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Топ комментарии
+28
Ну що з підарів узяти? Їх вилюкують лише ЗСУ. Тут питання до наших зелених гнид: Де, блRть, українські ракети? І де, сц¥ко, наші гроші, у чиїх зелених кишенях?
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27.09.2026 17:30 Ответить
+23
там сьогодні рашисти виклали відео атаки на бізнес-центр Інком на Шулявці 2 дні тому. Знімали з розвідувального БПЛА. Він спокійно висів та знімав. Це вже в котрий раз "тихохідні" розвідувальни дрони літають майже над центром міста і ніхто їх не атакує. Це ж не реактивний дрон, це розвідник. Чому навіть їх не можемо збити ? Де наші Пісюни та Стинги ? Наш Потужнич нещодавно вихвалявся що ми збиваємо 50% реактивних дронів, а Щахедів навіть под 90%. Що він верзе ? Як не атака, то влучання. Я зі своєї квартири бачу пів-міста. Вийшов на балкон, глянув наліво - щось палає. Вийшов на балкон, глянув направо - теж щось палає. І так після кожної атаки цілий день.
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27.09.2026 18:02 Ответить
+21
У Міндичів наші гроші в Ізраілі !
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27.09.2026 17:36 Ответить

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