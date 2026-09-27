Массированная атака российских "шахедов" на Киев: в течение дня пострадали 9 человек, в том числе ребенок. ВИДЕО (обновлено)

В воскресенье днем, 27 сентября, в Дарницком районе Киева вражеский БПЛА попал в многоэтажный дом.

Об этом сообщают КГВА и мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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"По предварительной информации, в Дарницком районе БпЛА попал в 9-этажный жилой дом. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении КГВА.

Кличко уточнил, что зафиксировано попадание в 9-этажное здание на уровне 4 и 5 этажей.

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Впоследствии в КГВА сообщили об одной пострадавшей женщине в результате попадания БпЛА в жилой дом в Дарницком районе.

Обновление

В 18:00 Кличко сообщил, что пожар, произошедший на уровне 5 и 9 этажей жилого дома в Дарницком районе, куда попал БпЛА, был ликвидирован. Одной пострадавшей женщине медики оказали помощь на месте.

В Соломенском районе, в результате падения обломков БпЛА, горят автомобили. Экстренные службы направляются на место, сообщил Кличко в 18:03.

"В Голосеевском районе обломки упали на территорию парка. По другому адресу произошло возгорание на открытой местности. Также в результате падения обломков БпЛА. На другой локации в Голосеево горят автомобили. В Дарницком районе обломки упали на территорию детского сада. Экстренные службы следуют на места", - сообщил мэр столицы в 18:14.

"В Голосеевском районе обломки БпЛА обнаружили возле детской площадки. В Дарницком районе локализовали пожар на территории нежилой застройки", – сообщил Кличко в 18:47.

Дополнение

В Подольском районе в результате падения обломков произошло возгорание травяного настила, - сообщил Кличко в 20:41.

"В Дарницком районе падения обломков на открытой территории возле одного из магазинов. В Днепровском обломки упали тоже на открытой территории. Предварительно есть пострадавшие", - сообщил городской голова в 20:47.

"В Днепровском районе также падение обломков на двухэтажное нежилое здание. Есть возгорание", – написал Кличко в 21:01.

Экстренные службы работают на местах.

"В Подольском районе взрывной волной повреждены окна в нескольких домах. БПЛА упал неподалеку на открытой территории", - сообщил Кличко в 21:26.

Впоследствии Кличко сообщил, что всего в течение дня 27 сентября в результате атак врага в столице пострадали 9 человек. Шестерых раненых медики госпитализировали. В том числе – одного ребенка.

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