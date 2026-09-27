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Новини Атака безпілотників на Київ
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Масована атака російських "шахедів" на Київ: впродовж дня постраждали 9 людей, серед них дитина. ВIДЕО (оновлено)

У неділю вдень, 27 вересня, у Дарницькому районі Києва ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку.

Про це повідомляють КМВА та мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

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"За попередньою інформацією, у Дарницькому рацоні БпЛА влучив у 9-поверховий житловий будинок. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні КМВА.

Кличко уточнив, що зафіксовано влучання в 9-поверхівку на рівні 4 та 5 поверхів.

Відео із соцмереж

Згодом у КМВА повідомили про одну постраждалу жінку внаслідок влучання БпЛА в житловий будинок у Дарницькому районі.

Оновлення

О 18:00 Кличко повідомив, що пожежу, що сталася на рівні 5 та 9 поверхів житлового будинку в Дарницькому районі, куди влучив БпЛА, ліквідували. Одній постраждалій жінці медики надали допомогу на місці.

У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, палають автівки. Екстрені служби прямують на місце, повідомив Кличко о 18:03.

Соломʼянському районі

"У Голосіївському районі уламки впали на територію парку. За іншою адресою сталося загоряння на відкритій місцевості. Теж внаслідок падіння уламків БпЛА. На іншій локації в Голосієво горять автомобілі. У Дарницькому районі уламки впали на територію дитячого садочка. Екстрені служби прямують на місця", - повідомив мер столиці о 18:14. 

"У Голосіївському районі уламки БпЛА виявили біля дитячого майданчика. У Дарницькому районі локалізували пожежу на території нежитлової забудови", - повідомив Кличко в 18:47.

Доповнення

У Подільському районі, внаслідок падіння уламків, сталося загоряння травʼяного настилу, - повідомив Кличко о 20:41.

"У Дарницькому районі падіння уламків на відкритій території біля одного з магазинів. У Дніпровському уламки впали теж на відкритій території. Попередньо, є постраждалі", - повідомив міський голова о 20:47.

"У Дніпровському районі також падіння уламків на двоповерхову нежитлову будівлю. Є загоряння", - написав Кличко о 21:01. 

Екстрені служби працюють на місцях. 

"У Подільському районі вибуховою хвилею пошкоджені вікна в кількох будинках. БпЛА впав неподалік на відкритій території", - повідомив Кличко о 21:26.

Згодом Кличко повідомив, що загалом впродовж дня 27 вересня внаслідок атак ворога у столиці постраждали 9 осіб. Шістьох поранених медики госпіталізували. В тому числі — одну дитину.

Читайте також: Триває безперервна дронова атака РФ на Київщину: у трьох районах пошкоджено 16 об’єктів

Автор: 

безпілотник БпЛА (5980) Київ (17162) атака (2186)
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Топ коментарі
+28
Ну що з підарів узяти? Їх вилюкують лише ЗСУ. Тут питання до наших зелених гнид: Де, блRть, українські ракети? І де, сц¥ко, наші гроші, у чиїх зелених кишенях?
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27.09.2026 17:30 Відповісти
+23
там сьогодні рашисти виклали відео атаки на бізнес-центр Інком на Шулявці 2 дні тому. Знімали з розвідувального БПЛА. Він спокійно висів та знімав. Це вже в котрий раз "тихохідні" розвідувальни дрони літають майже над центром міста і ніхто їх не атакує. Це ж не реактивний дрон, це розвідник. Чому навіть їх не можемо збити ? Де наші Пісюни та Стинги ? Наш Потужнич нещодавно вихвалявся що ми збиваємо 50% реактивних дронів, а Щахедів навіть под 90%. Що він верзе ? Як не атака, то влучання. Я зі своєї квартири бачу пів-міста. Вийшов на балкон, глянув наліво - щось палає. Вийшов на балкон, глянув направо - теж щось палає. І так після кожної атаки цілий день.
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27.09.2026 18:02 Відповісти
+21
У Міндичів наші гроші в Ізраілі !
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27.09.2026 17:36 Відповісти

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