Росія атакує Україну "шахедами": у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)
Триває російська атака безпілотниками. Увечері неділі, 27 вересня, у низці областей оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 23:31 - Реактивний БпЛА курсом на Кропивницький з півночі.
О 23:40 - Черкащина: група реактивних БпЛА в напрямку Сміли.
О 23:46 - Реактивний БпЛА курсом на Житомир з півдня.
О 23:54 - Реактивні БпЛА з Черкащини у напрямку півдня Київщини.
О 23:56 - Одещина: реактивний БпЛА повз Ананьїв у напрямку Вінниччини.
О 00:01 - Реактивні БпЛА в напрямку Обухова з півдня.
О 00:04 - Реактивний БпЛА повз Гостомель курсом на Київ.
О 00:05 - Реактивний БпЛА курсом на Виноградар/Мінський масив
О 00:06 - БпЛА курсом на Поділ.
О 00:09 - БпЛА курсом на Нивки.
О 00:11 - Вінниччина: реактивний БпЛА повз Вапнярку у напрямку Тиврова/Жмеринки.
О 00:12 - БпЛА курсом на Шулявку.
О 00:19 - Реактивний БпЛА курсом на Васильків з півночі.
О 00:27 - Вінниччина: реактивний БпЛА через Жмеринку курсом на Хмельниччину (Деражня).
Оновлена інформація
О 00:37 - Групи ударних БпЛА на Одещині курсом на Арциз/Сарату.
О 00:56 - Одещина: групи ударних БпЛА в напрямку Сергіївки, Татарбунар.
О 01:35 - Група БпЛА на півдні Одещини - курсом на Болград, Катлабуг.
О 01:37 - Одещина: реактивний БпЛА курсом на Маяки/Біляївку з півдня.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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