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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну "шахедами": у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

росіяни атакують шахедами ввечері 27 вересня

Триває російська атака безпілотниками. Увечері неділі, 27 вересня, у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів 

О 23:31 - Реактивний БпЛА курсом на Кропивницький з півночі.

О 23:40 - Черкащина: група реактивних БпЛА в напрямку Сміли.

О 23:46 - Реактивний БпЛА курсом на Житомир з півдня.

О 23:54 - Реактивні БпЛА з Черкащини у напрямку півдня Київщини.

О 23:56 - Одещина: реактивний БпЛА повз Ананьїв у напрямку Вінниччини.

О 00:01 - Реактивні БпЛА в напрямку Обухова з півдня.

О 00:04 - Реактивний БпЛА повз Гостомель курсом на Київ.

О 00:05 - Реактивний БпЛА курсом на Виноградар/Мінський масив

О 00:06 - БпЛА курсом на Поділ.

О 00:09 - БпЛА курсом на Нивки.

О 00:11 - Вінниччина: реактивний БпЛА повз Вапнярку у напрямку Тиврова/Жмеринки.

О 00:12 - БпЛА курсом на Шулявку.

О 00:19 - Реактивний БпЛА курсом на Васильків з півночі.

О 00:27 - Вінниччина: реактивний БпЛА через Жмеринку курсом на Хмельниччину (Деражня).

Оновлена інформація

О 00:37 - Групи ударних БпЛА на Одещині курсом на Арциз/Сарату.

О 00:56 - Одещина: групи ударних БпЛА в напрямку Сергіївки, Татарбунар.

О 01:35 - Група БпЛА на півдні Одещини - курсом на Болград, Катлабуг.

О 01:37 - Одещина: реактивний БпЛА курсом на Маяки/Біляївку з півдня.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Також читайте: Ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку у Дарницькому районі Києва, є постраждала, ще в двох районах горять авто. ВIДЕО (оновлено)

Автор: 

обстріл (37055) атака (2186) дрони (9004) Шахед (2545)
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Топ коментарі
+6
Чому не горить мацква ?
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27.09.2026 19:57 Відповісти
+1
Знову обіцяють восени балістику, дай боже що була правда. Балістика прорветься, хоч лапотні вірять у свою вундервафлю С-400, наївні.
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27.09.2026 21:33 Відповісти
+1
А скільки?
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27.09.2026 23:49 Відповісти

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