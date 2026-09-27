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Украина после войны: какое место в ней займут ветераны? ВИДЕО

Будут ли ветераны оказывать реальное влияние на политику после войны — и кто решает, кого из них общество увидит уже сегодня?

В подкасте "Ветераны и политика" Герой Украины Владимир Жемчугов и народный депутат Андрей Левус беседуют с Мариной Данилюк-Ярмолаевой о доверии к власти, собственном опыте работы с государственными учреждениями и неравном доступе военных к публичности. Статус и написание имен гостей сверены с правительственным сообщением и карточкой Верховной Рады.

Почему одни подразделения постоянно в эфире, а другие с трудом рассказывают даже о собраниях? Может ли ветеран быть самостоятельной политической силой, а не украшением избирательного списка? Отдельные острые истории в выпуске — это свидетельства и оценки собеседников.

Подкаст создан при поддержке Westminster Foundation for Democracy (WFD).

Смотрите на Цензор.НЕТ.

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Автор: 

ветераны (1251) ВСУ (8450) Данилюк-Ярмолаева Марина (513)
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Топ комментарии
+17
Спочатку її треба закінчити і викинути гнилу зелень на смітник історії,а потім загадувати про майбутнє.
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27.09.2026 20:12 Ответить
+10
Буде добре, якщо після війни ветерани не потраплять до Сибіру...суспільство вже остаточно розділилося на тих хто причетний до війни: бійці ЗСУ та їх сім'ї...і ждуни та ухилянти всіх штибів.
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27.09.2026 20:16 Ответить
+7
А за 12 років московської війни в Україні, Ветеранів так і немає на посадах в органах державної влади, Урядовому кварталі та Цовв і ода, ОГП СБУ КСУ РНБОУ ВРУ….. ????!! Як і посадовців з цих структур з 2017 року, теж немає на передовій!!
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27.09.2026 20:14 Ответить

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