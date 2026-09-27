Украина после войны: какое место в ней займут ветераны? ВИДЕО

Будут ли ветераны оказывать реальное влияние на политику после войны — и кто решает, кого из них общество увидит уже сегодня?

В подкасте "Ветераны и политика" Герой Украины Владимир Жемчугов и народный депутат Андрей Левус беседуют с Мариной Данилюк-Ярмолаевой о доверии к власти, собственном опыте работы с государственными учреждениями и неравном доступе военных к публичности. Статус и написание имен гостей сверены с правительственным сообщением и карточкой Верховной Рады.

Почему одни подразделения постоянно в эфире, а другие с трудом рассказывают даже о собраниях? Может ли ветеран быть самостоятельной политической силой, а не украшением избирательного списка? Отдельные острые истории в выпуске — это свидетельства и оценки собеседников.

Подкаст создан при поддержке Westminster Foundation for Democracy (WFD).

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