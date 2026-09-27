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Новини Допомога ветеранам Ветерани ЗСУ
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Україна після війни: яке місце в ній матимуть ветерани? ВIДЕО

Чи матимуть ветерани реальний вплив на політику після війни — і хто вирішує, кого з них суспільство побачить уже сьогодні?

У подкасті "Ветерани й політика" Герой України Володимир Жемчугов і народний депутат Андрій Левус говорять із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою про довіру до влади, власний досвід роботи з державними установами та нерівний доступ військових до публічності. Статус і написання імен гостей звірені з урядовим повідомленням та карткою Верховної Ради.

Чому одні підрозділи постійно в ефірі, а інші насилу розповідають навіть про збори? Чи може ветеран бути самостійною політичною силою, а не прикрасою виборчого списку? Окремі гострі історії у випуску — це свідчення й оцінки співрозмовників.

Подкаст створено за підтримки Westminster Foundation for Democracy (WFD).

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Автор: 

ветерани (1204) ЗСУ (9171) Данилюк-Ярмолаєва Марина (519)
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Топ коментарі
+17
Спочатку її треба закінчити і викинути гнилу зелень на смітник історії,а потім загадувати про майбутнє.
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27.09.2026 20:12 Відповісти
+10
Буде добре, якщо після війни ветерани не потраплять до Сибіру...суспільство вже остаточно розділилося на тих хто причетний до війни: бійці ЗСУ та їх сім'ї...і ждуни та ухилянти всіх штибів.
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27.09.2026 20:16 Відповісти
+7
А за 12 років московської війни в Україні, Ветеранів так і немає на посадах в органах державної влади, Урядовому кварталі та Цовв і ода, ОГП СБУ КСУ РНБОУ ВРУ….. ????!! Як і посадовців з цих структур з 2017 року, теж немає на передовій!!
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27.09.2026 20:14 Відповісти

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