Україна після війни: яке місце в ній матимуть ветерани? ВIДЕО

Чи матимуть ветерани реальний вплив на політику після війни — і хто вирішує, кого з них суспільство побачить уже сьогодні?

У подкасті "Ветерани й політика" Герой України Володимир Жемчугов і народний депутат Андрій Левус говорять із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою про довіру до влади, власний досвід роботи з державними установами та нерівний доступ військових до публічності. Статус і написання імен гостей звірені з урядовим повідомленням та карткою Верховної Ради.

Чому одні підрозділи постійно в ефірі, а інші насилу розповідають навіть про збори? Чи може ветеран бути самостійною політичною силою, а не прикрасою виборчого списку? Окремі гострі історії у випуску — це свідчення й оцінки співрозмовників.

Подкаст створено за підтримки Westminster Foundation for Democracy (WFD).

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