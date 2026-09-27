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Новости Обновленные карты DeepState Боевые действия на Покровском направлении
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Оккупанты продвинулись вблизи Белицкого на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские захватчики продвигаются на Покровском направлении Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Наступление врага

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Белицкого (Покровский район, Донецкая область)", — говорится в сообщении.

Обновленная карта

продвижение врага

Смотрите также: Оккупанты продвинулись в районе Белицкого на Донетчине, - DeepState. КАРТА

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Донецкая область (13270) Покровский район (1857) Белицкое (40) DeepState (611)
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