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Новини Оновлені карти DeepState Бойові дії на Покровському напрямку
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Окупанти просунулися поблизу Білицького на Донеччині, - DeepState. МАПА

Російські загарбники мають просування на Покровському напрямку Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Білицького (Покровський район, Донецька область", - йдеться у повідомленні.

Оновлена мапа

просування ворога

Дивіться також: Окупанти просунулися біля Білицького на Донеччині, - DeepState. МАПА

Автор: 

Донецька область (11908) Покровський район (1867) Білицьке (40) DeepState (614)
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