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Новости Обстрелы Харьковщина
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Оккупанты атаковали дронами гражданские автомобили на Харьковщине: двое погибших и двое пострадавших. ФОТО

В Харьковской области российские захватчики атаковали FPV-дронами два гражданских автомобиля. В результате атак есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть погибшие и пострадавшие 

В селе Шестаково Чугуевского района вражеский FPV-дрон попал в автомобиль ВАЗ 2106. 67-летний водитель погиб на месте. Его 65-летняя жена перенесла острую стрессовую реакцию.

Атака на гражданские автомобили в Харьковской области

Около 15:35 в поселке Великий Бурлук Купянского района российские оккупанты атаковали автомобиль с помощью FPV-дрона, управляемого по оптоволокну.

Погибла 41-летняя женщина. 46-летний мужчина, находившийся в автомобиле, получил ранения. Пострадавший госпитализирован.

Атака на гражданские автомобили в Харьковской области

Ведется досудебное расследование по факту совершения оккупантами военных преступлений.

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Автор: 

авто (4372) атака (2165) Харьковская область (3230) Купянский район (816) Чугуевский район (454) Великий Бурлук (39) Шестаково (5)
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