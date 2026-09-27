Оккупанты атаковали дронами гражданские автомобили на Харьковщине: двое погибших и двое пострадавших. ФОТО
В Харьковской области российские захватчики атаковали FPV-дронами два гражданских автомобиля. В результате атак есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Есть погибшие и пострадавшие
В селе Шестаково Чугуевского района вражеский FPV-дрон попал в автомобиль ВАЗ 2106. 67-летний водитель погиб на месте. Его 65-летняя жена перенесла острую стрессовую реакцию.
Около 15:35 в поселке Великий Бурлук Купянского района российские оккупанты атаковали автомобиль с помощью FPV-дрона, управляемого по оптоволокну.
Погибла 41-летняя женщина. 46-летний мужчина, находившийся в автомобиле, получил ранения. Пострадавший госпитализирован.
Ведется досудебное расследование по факту совершения оккупантами военных преступлений.
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