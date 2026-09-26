Россияне нанесли ракетный удар по селу и FPV-дроном по автомобилю на Харьковщине: есть погибший и раненые. ФОТОрепортаж

Сегодня, 26 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Чугуевскому району и удар с помощью FPV-дрона по Харьковскому району в Харьковской области, вследствие чего погиб один человек.

Об этом сообщили глава ОВА Олег Синегубов и Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

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Удар по с. Лебяжье

В частности, враг нанес ракетный удар по с. Лебяжье в Чугуевском районе.

Вследствие атаки четыре человека получили ранения. Среди пострадавших — двое детей 5 и 12 лет, у которых развилась острая стрессовая реакция. Всем пострадавшим оказывают помощь медики.

Также поврежден многоквартирный дом и 15 автомобилей.

Экстренные службы продолжают работать на месте атаки.

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За даними поліції, унаслідок влучання ракети РСЗВ частково зруйновано двоповерховий багатоквартирний житловий будинок.

По данным полиции, вследствие попадания ракеты РСЗО частично разрушен двухэтажный многоквартирный жилой дом.









Атака на автомобиль

Около 12:00 на автодороге недалеко от поворота на село Питомник Харьковского района российские военные атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль.

Вследствие попадания погиб водитель - 50-летний мужчина. Он скончался на месте.

В салоне находилась пассажирка, 73-летняя женщина. Телесных повреждений она не получила, за медицинской помощью не обращалась.

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