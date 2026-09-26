Росіяни вдарили ракетою по селу та FPV-дроном по автомобілю на Харківщині: є загиблий і поранені. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 вересня, російські війська вдарили ракетою по Чугуївському району та FPV-дроном по Харківському району в Харківській області, унаслідок чого є загиблий.

Про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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Удар по с. Леб'яже

Так, ворог завдав ракетного удару по с. Леб'яже в Чугуївському районі.

Унаслідок атаки четверо людей дістали поранення. Серед постраждалих дві дитини 5 та 12 років, які зазнали гострої реакції на стрес. Усім постраждалим допомагають медики.

Також пошкоджено багатоквартирний будинок та 15 авто.

Екстрені служби продовжують працювати на місці атаки.

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За даними поліції, унаслідок влучання ракети РСЗВ частково зруйновано двоповерховий багатоквартирний житловий будинок.









Атака на авто

Близько 12:00 на автодорозі неподалік повороту до села Питомник Харківського району російські військові атакували FPV-дроном цивільний автомобіль.

Унаслідок влучання загинув водій - 50-річний чоловік. Він помер на місці.

У салоні перебувала пасажирка, 73-річна жінка. Тілесних ушкоджень вона не зазнала, по медичну допомогу не зверталася.

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