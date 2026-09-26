Росіяни вдарили ракетою по селу та FPV-дроном по автомобілю на Харківщині: є загиблий і поранені. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 26 вересня, російські війська вдарили ракетою по Чугуївському району та FPV-дроном по Харківському району в Харківській області, унаслідок чого є загиблий.
Про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Удар по с. Леб'яже
Так, ворог завдав ракетного удару по с. Леб'яже в Чугуївському районі.
Унаслідок атаки четверо людей дістали поранення. Серед постраждалих дві дитини 5 та 12 років, які зазнали гострої реакції на стрес. Усім постраждалим допомагають медики.
Також пошкоджено багатоквартирний будинок та 15 авто.
Екстрені служби продовжують працювати на місці атаки.
За даними поліції, унаслідок влучання ракети РСЗВ частково зруйновано двоповерховий багатоквартирний житловий будинок.
Атака на авто
Близько 12:00 на автодорозі неподалік повороту до села Питомник Харківського району російські військові атакували FPV-дроном цивільний автомобіль.
Унаслідок влучання загинув водій - 50-річний чоловік. Він помер на місці.
У салоні перебувала пасажирка, 73-річна жінка. Тілесних ушкоджень вона не зазнала, по медичну допомогу не зверталася.
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