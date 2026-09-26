Ворог вночі вдарив по Харкову: четверо людей постраждали, виникли пожежі. ФОТОрепортаж

У ніч проти 26 вересня російські війська завдали ударів безпілотниками по Харкову та передмістю. Внаслідок атаки постраждали четверо людей, виникли три осередки пожеж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

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Ворожі БпЛА атакували Київський і Салтівський райони Харкова, а також передмістя.

Унаслідок влучань виникли три осередки пожеж. Горіли конструктивні елементи раніше зруйнованої будівлі, автомобіль та приватний двоповерховий житловий будинок.

Також пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та автомобіль.

Рятувальники ліквідували всі займання

Попри загрозу повторних ударів, рятувальники оперативно ліквідували всі осередки пожеж.

Психологи ДСНС працювали на місцях та надавали необхідну допомогу постраждалим.

За попередньою інформацією, внаслідок нічної атаки росіян постраждали четверо людей.

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Наслідки атак















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