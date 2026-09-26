Враг ночью нанес удар по Харькову: четверо человек пострадали, возникли пожары. ФОТОрепортаж
В ночь на 26 сентября российские войска нанесли удары беспилотниками по Харькову и его пригородам. В результате атаки пострадали четыре человека, возникли три очага пожаров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.
Вражеские БПЛА атаковали Киевский и Салтовский районы Харькова, а также пригород.
В результате попаданий возникли три очага пожаров. Горели конструктивные элементы ранее разрушенного здания, автомобиль и частный двухэтажный жилой дом.
Также повреждены жилые дома, учебное заведение и автомобиль.
Спасатели ликвидировали все очаги возгорания
Несмотря на угрозу повторных ударов, спасатели оперативно ликвидировали все очаги пожаров.
Психологи ГСЧС работали на местах и оказывали необходимую помощь пострадавшим.
По предварительной информации, в результате ночной атаки россиян пострадали четыре человека.
Последствия атак
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