Враг ночью нанес удар по Харькову: четверо человек пострадали, возникли пожары. ФОТОрепортаж

В ночь на 26 сентября российские войска нанесли удары беспилотниками по Харькову и его пригородам. В результате атаки пострадали четыре человека, возникли три очага пожаров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Вражеские БПЛА атаковали Киевский и Салтовский районы Харькова, а также пригород.

В результате попаданий возникли три очага пожаров. Горели конструктивные элементы ранее разрушенного здания, автомобиль и частный двухэтажный жилой дом.

Также повреждены жилые дома, учебное заведение и автомобиль.

Спасатели ликвидировали все очаги возгорания

Несмотря на угрозу повторных ударов, спасатели оперативно ликвидировали все очаги пожаров.

Психологи ГСЧС работали на местах и оказывали необходимую помощь пострадавшим.

По предварительной информации, в результате ночной атаки россиян пострадали четыре человека.

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Последствия атак















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