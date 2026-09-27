Окупанти атакували дронами цивільні авто на Харківщині: двоє загиблих і двоє постраждалих. ФОТО

У Харківській області російські загарбники атакували FPV-дронами два цивільні автомобілі. Внаслідок атак є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертви та постраждалі

У селі Шестакове Чугуївського району ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль ВАЗ 2106. 67-річний водій загинув на місці. Його 65-річна дружина зазнала гострої реакції на стрес.

Близько 15:35 у селищі Великий Бурлук Куп’янського району російські окупанти атакували FPV-дроном на оптоволокні автомобіль.

Загинула 41-річна жінка. 46-річний чоловік, який перебував в автомобілі, дістав поранення. Постраждалого госпіталізовано.

Здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення окупантами воєнних злочинів.

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