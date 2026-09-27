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Окупанти атакували дронами цивільні авто на Харківщині: двоє загиблих і двоє постраждалих. ФОТО
У Харківській області російські загарбники атакували FPV-дронами два цивільні автомобілі. Внаслідок атак є загиблі та постраждалі.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертви та постраждалі
У селі Шестакове Чугуївського району ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль ВАЗ 2106. 67-річний водій загинув на місці. Його 65-річна дружина зазнала гострої реакції на стрес.
Близько 15:35 у селищі Великий Бурлук Куп’янського району російські окупанти атакували FPV-дроном на оптоволокні автомобіль.
Загинула 41-річна жінка. 46-річний чоловік, який перебував в автомобілі, дістав поранення. Постраждалого госпіталізовано.
Здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення окупантами воєнних злочинів.
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