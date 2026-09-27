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Новости Выплаты военным
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Выплаты военным будут стабильными и в полном объеме, - Корецкий

Сергей Корецкий рассказывает о выплатах военным

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что выплаты военнослужащим будут стабильными и будут осуществляться в полном объеме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

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Корецкий заверил в стабильных выплатах военным

Корецкий отвечал на вопрос, будут ли выплаты военнослужащим стабильными до конца года.

"Гарантирую. Все будет стабильно и в полном объеме. Об этом не стоит беспокоиться", — заявил премьер-министр.

Украина обсуждает средства с Европейским Союзом

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Европейский Союз обсуждают возможность выделения части средств из второго транша финансовой помощи.

По его словам, эти средства необходимы, в частности, для обеспечения выплат военнослужащим и закупки дронов.

Ранее Корецкий сообщил, что средств для покрытия расходов в размере 27 млрд долларов пока не найдено.

Автор: 

выплаты (837) военнослужащие (6930) Корецкий Сергей (129)
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Топ комментарии
+6
"- спеціалісти говорять що грошей нема і ніяких виплат не буде!
- але корецький говорить навпаки!
- так, але корецький не спеціаліст!"
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27.09.2026 21:53 Ответить
+6
Не хватало шоб ви ше й солдатів облапошили
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27.09.2026 22:00 Ответить
+4
їм потрібно щоб армія була контрольована і знаходилася на 0 ,а не на Грушевського та Банковій....а ще всі силові та правопохоронні які ,,владу,, охороняють від народної любові
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27.09.2026 22:06 Ответить

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