Выплаты военным будут стабильными и в полном объеме, - Корецкий
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что выплаты военнослужащим будут стабильными и будут осуществляться в полном объеме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире национального телемарафона.
Корецкий заверил в стабильных выплатах военным
Корецкий отвечал на вопрос, будут ли выплаты военнослужащим стабильными до конца года.
"Гарантирую. Все будет стабильно и в полном объеме. Об этом не стоит беспокоиться", — заявил премьер-министр.
Украина обсуждает средства с Европейским Союзом
24 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Европейский Союз обсуждают возможность выделения части средств из второго транша финансовой помощи.
По его словам, эти средства необходимы, в частности, для обеспечения выплат военнослужащим и закупки дронов.
Ранее Корецкий сообщил, что средств для покрытия расходов в размере 27 млрд долларов пока не найдено.
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