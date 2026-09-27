Средств для покрытия $27 млрд расходов пока не нашли, - Корецкий

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что дефицит в 27 миллиардов долларов на военные расходы входит в общую сумму потребностей Украины в 155 миллиардов долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

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Украина в начале года определила потребности в $155 миллиардов

По словам премьера, в феврале 2026 года во время заседания "Рамштайна" Украина заявила о потребностях для ведения войны на сумму 155 миллиардов долларов.

В эту сумму входят расходы, предусмотренные государственным бюджетом, а также военная помощь от партнеров. Речь идет о помощи, которую передают не в виде денег, а непосредственно в виде вооружения и техники.

В частности, партнеры передают ракеты для систем Patriot, пусковые установки, самолеты и другие материально-технические ресурсы.

"Так вот, 27 миллиардов долларов входят в эти 155 миллиардов. Другой вопрос, что совместными усилиями мы пока не нашли покрытия этих расходов. Это не новость, это не дополнительные деньги, это то, о чем Украина говорила в начале текущего года", — пояснил Корецкий.

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Часть средств планируют найти за счет экономии

Корецкий отметил, что около 7 миллиардов долларов планируется покрыть за счет экономии, оптимизации и внутреннего перераспределения средств.

По его словам, в настоящее время имеется задолженность за отремонтированные дороги. Также имеется задолженность и новые работы по "Планам устойчивости", финансирование которых приостановлено.

Кроме того, приостановлено финансирование ряда культурных программ.

Ранее Корецкий заявлял, что часть средств будут искать внутри страны, а часть – просить у партнеров.

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Что предшествовало

Ранее президент Владимир Зеленский проинформировал европейских партнеров о дополнительной потребности Украины в $27 млрд до конца года.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что Министерство финансов из-за проблем с поступлением международного финансирования перенесло на декабрь часть капитальных расходов, запланированных на сентябрь — ноябрь. Речь идет, в частности, о средствах на защиту энергетики и подготовку к зиме.

Только с сентября на конец года было перенесено 39 млрд грн капитальных расходов. В то же время правительство продолжает финансировать социальные выплаты и зарплаты работникам бюджетной сферы.

На 2026 год Украина рассчитывала привлечь $50,8 млрд международного финансирования, однако из-за задержек с выполнением соответствующих требований по состоянию на середину сентября получила около $21 млрд.

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