Корецкий провел совещание с Минобороны по поводу дефицита в $27 млрд: часть средств будут искать внутри страны, часть - просить у партнеров

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел совещание с Министерством обороны по вопросу закрытия дополнительного оборонного запроса на 27 млрд долларов в этом году.

Об этом Корецкий сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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По словам премьера, часть этих ресурсов нужна уже сейчас для предоплаты поставок, которые должны поступить в первом квартале 2027 года.

Внутреннее перераспределение

"Часть суммы мы должны покрыть за счет внутренних источников, перераспределив средства в рамках действующих программ. Эта задача возложена на Министерство финансов", - отметил Корецкий.

Привлечение партнеров

Кроме того, правительство рассчитывает на поддержку ЕС. По словам главы Кабмина, ведутся прямые переговоры на уровне оборонных ведомств со странами НАТО и другими партнерами по поводу покрытия этой потребности.

"Параллельно нам необходимо разблокировать внешнее финансирование, привязанное к выполнению договоренностей с международными партнерами. Для этого необходимо принять конкретные законы и решения в рамках плана, представленного правительством. Ежедневно мы тесно взаимодействуем с парламентом", — добавил премьер.

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Что предшествовало

Ранее президент Владимир Зеленский проинформировал европейских партнеров о дополнительной потребности Украины в $27 млрд до конца года.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что Министерство финансов из-за проблем с поступлением международного финансирования перенесло на декабрь часть капитальных расходов, запланированных на сентябрь — ноябрь. Речь идет, в частности, о средствах на защиту энергетики и подготовку к зиме.

Только с сентября на конец года было перенесено 39 млрд грн капитальных расходов. В то же время правительство продолжает финансировать социальные выплаты и зарплаты работникам бюджетной сферы.

На 2026 год Украина рассчитывала привлечь $50,8 млрд международного финансирования, однако из-за задержек с выполнением соответствующих требований по состоянию на середину сентября получила около $21 млрд.

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