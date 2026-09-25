Корецький провів нараду з Міноборони щодо дефіциту в $27 млрд: частину коштів шукатимуть всередині країни, частину – проситимуть у партнерів

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів нараду з Міністерством оборони щодо закриття додаткового оборонного запиту на $27 млрд цього року.

Про це Корецький повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами прем'єра, частина цих ресурсів потрібна вже зараз для передоплати постачань, які мають надійти в першому кварталі 2027 року.

Внутрішній перерозподіл

"Частину суми маємо закрити за рахунок внутрішніх джерел, перерозподіливши кошти в межах чинних програм. Це завдання Міністерству фінансів", - зазначив Корецький.

Залучення партнерів

Крім того, уряд розраховує на підтримку ЄС. За словами глави Кабміну, є прямі переговори на рівні оборонних відомств із країнами НАТО та іншими партнерами щодо закриття цієї потреби.

"Паралельно маємо розблокувати зовнішнє фінансування, прив’язане до виконання домовленостей із міжнародними партнерами. Для цього необхідно ухвалити конкретні закони та рішення в межах плану, представленого урядом. Щодня тісно взаємодіємо з парламентом", - додав прем'єр.

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Що передувало

Раніше президент Володимир Зеленський поінформував європейських партнерів про додаткову потребу України у $27 млрд до кінця року.

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що Міністерство фінансів через проблеми з надходженням міжнародного фінансування перенесло на грудень частину капітальних видатків, запланованих на вересень — листопад. Йдеться, зокрема, про кошти на захист енергетики та підготовку до зими.

Лише з вересня на кінець року було перенесено 39 млрд грн капітальних видатків. Водночас соціальні виплати та зарплати працівникам бюджетної сфери уряд продовжує фінансувати.

На 2026 рік Україна розраховувала залучити $50,8 млрд міжнародного фінансування, однак через затримки з виконанням відповідних вимог станом на середину вересня отримала близько $21 млрд.

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