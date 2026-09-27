Коштів для покриття $27 млрд видатків поки не знайшли, - Корецький

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що дефіцит у 27 мільярдів доларів на військові видатки входить до загальної суми потреб України у 155 мільярдів доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Україна на початку року визначила потреби у $155 мільярдів

За словами прем’єра, у лютому 2026 року під час засідання "Рамштайну" Україна заявила про потреби для ведення війни на суму 155 мільярдів доларів.

До цієї суми входять видатки, передбачені державним бюджетом, а також військова допомога від партнерів. Йдеться про допомогу, яку передають не у вигляді грошей, а безпосередньо озброєнням і технікою.

Зокрема, партнери передають ракети для систем Patriot, пускові установки, літаки та інші матеріально-технічні ресурси.

"Так ось 27 мільярдів доларів входять в ці 155 мільярдів. Інше питання, що спільними з зусиллями ми поки що не знайшли покриття цих видатків. Це не новина, це не додаткові гроші, це те, про що Україна говорила на початку поточного року", – пояснив Корецький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін у 5 разів збільшив пільгові кредити для оборонних підприємств

Частину коштів планують знайти за рахунок економії

Корецький зазначив, що близько 7 мільярдів доларів планують покрити за рахунок економії, оптимізації та внутрішнього перерозподілу коштів.

За його словами, наразі є заборгованості за відремонтовані дороги. Також є заборгованості та нові роботи за "Планами стійкості", фінансування яких призупинено.

Крім того, призупинено фінансування низки культурних програм.

Раніше Корецький заявляв, що частину коштів шукатимуть всередині країни, частину – проситимуть у партнерів.

Читайте також: Уряд в пріоритетному порядку фінансує оборону, зарплати бюджетникам та соцвиплати, інші напрямки – залежать від допомоги партнерів, - Мінфін

Що передувало

Раніше президент Володимир Зеленський поінформував європейських партнерів про додаткову потребу України у $27 млрд до кінця року.

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що Міністерство фінансів через проблеми з надходженням міжнародного фінансування перенесло на грудень частину капітальних видатків, запланованих на вересень — листопад. Йдеться, зокрема, про кошти на захист енергетики та підготовку до зими.

Лише з вересня на кінець року було перенесено 39 млрд грн капітальних видатків. Водночас соціальні виплати та зарплати працівникам бюджетної сфери уряд продовжує фінансувати.

На 2026 рік Україна розраховувала залучити $50,8 млрд міжнародного фінансування, однак через затримки з виконанням відповідних вимог станом на середину вересня отримала близько $21 млрд.

Читайте також: Зеленський попередив про можливий серйозний дефіцит дронів для ЗСУ у січні-лютому