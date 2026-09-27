Виплати військовим будуть стабільними і в повній мірі, - Корецький

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що виплати військовослужбовцям будуть стабільними та здійснюватимуться у повному обсязі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Корецький запевнив у стабільних виплатах військовим

Корецький відповідав на запитання, чи будуть виплати військовослужбовцям стабільними до кінця року.

"Гарантую. Все буде стабільно і в повній мірі. За це немає сенсу переживати", – заявив прем’єр-міністр.

Україна обговорює кошти з Європейським Союзом

24 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Європейський Союз обговорюють можливість наближення частини коштів із другого траншу фінансової допомоги.

За його словами, ці кошти необхідні, зокрема, для забезпечення виплат військовослужбовцям і закупівлі дронів.

Раніше Корецький повідомив, що коштів для покриття $27 млрд видатків поки не знайшли.