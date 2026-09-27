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Новини Виплати військовим
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Виплати військовим будуть стабільними і в повній мірі, - Корецький

Сергій Корецький розповідає про виплати військовим

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що виплати військовослужбовцям будуть стабільними та здійснюватимуться у повному обсязі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

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Корецький запевнив у стабільних виплатах військовим

Корецький відповідав на запитання, чи будуть виплати військовослужбовцям стабільними до кінця року.

"Гарантую. Все буде стабільно і в повній мірі. За це немає сенсу переживати", – заявив прем’єр-міністр.

Україна обговорює кошти з Європейським Союзом

24 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Європейський Союз обговорюють можливість наближення частини коштів із другого траншу фінансової допомоги.

За його словами, ці кошти необхідні, зокрема, для забезпечення виплат військовослужбовцям і закупівлі дронів.

Раніше Корецький повідомив, що коштів для покриття $27 млрд видатків поки не знайшли.

Автор: 

виплати (1004) військовослужбовці (5329) Корецький Сергій (160)
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Топ коментарі
+6
"- спеціалісти говорять що грошей нема і ніяких виплат не буде!
- але корецький говорить навпаки!
- так, але корецький не спеціаліст!"
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27.09.2026 21:53 Відповісти
+6
Не хватало шоб ви ше й солдатів облапошили
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27.09.2026 22:00 Відповісти
+4
їм потрібно щоб армія була контрольована і знаходилася на 0 ,а не на Грушевського та Банковій....а ще всі силові та правопохоронні які ,,владу,, охороняють від народної любові
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27.09.2026 22:06 Відповісти

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