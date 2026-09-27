В Черногории задержали россиян со шпионским оборудованием
В Черногории задержали россиян со шпионским оборудованием.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет черногорское новостное издание Vijesti.
Российскую супружескую пару задержали при вылете
Под стражу взяли российскую супружескую пару Александру и Александра Круглянских, которых задержали при попытке вылететь в Тель-Авив.
Суд постановил взять граждан России и Израиля под стражу на срок до 30 дней. Супругов подозревают в контрабанде товаров и отмывании денег.
По данным суда, Круглянские воспользовались правом не давать показаний. Во время допроса присутствовал адвокат. Меру пресечения избрали из-за риска побега.
23 сентября супругов задержали при попытке сесть на рейс в Тель-Авив. В их багаже было 19 чемоданов. Пограничники и таможенники обнаружили 26 210 евро, 1150 израильских шекелей, незадекларированное IT-оборудование и лекарства.
В багаже нашли технику для слежения
По данным издания, среди изъятой техники были GPS-трекер с микрофоном, профессиональный детектор радиосигналов BugHunter Professional BH-04, камеры видеонаблюдения, компьютерные компоненты, накопители, кабели и другое оборудование.
В полиции заявили, что часть изъятого оборудования могла использоваться для слежки, наблюдения и обнаружения устройств прослушивания.
В ходе обысков правоохранители также обнаружили около 1 млн евро наличными и IT-оборудование.
В настоящее время супругам предъявлены подозрения именно в контрабанде товаров и отмывании денег. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства дела.
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