В Черногории задержали россиян со шпионским оборудованием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет черногорское новостное издание Vijesti.

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Российскую супружескую пару задержали при вылете

Под стражу взяли российскую супружескую пару Александру и Александра Круглянских, которых задержали при попытке вылететь в Тель-Авив.

Суд постановил взять граждан России и Израиля под стражу на срок до 30 дней. Супругов подозревают в контрабанде товаров и отмывании денег.

По данным суда, Круглянские воспользовались правом не давать показаний. Во время допроса присутствовал адвокат. Меру пресечения избрали из-за риска побега.

23 сентября супругов задержали при попытке сесть на рейс в Тель-Авив. В их багаже было 19 чемоданов. Пограничники и таможенники обнаружили 26 210 евро, 1150 израильских шекелей, незадекларированное IT-оборудование и лекарства.

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В багаже нашли технику для слежения

По данным издания, среди изъятой техники были GPS-трекер с микрофоном, профессиональный детектор радиосигналов BugHunter Professional BH-04, камеры видеонаблюдения, компьютерные компоненты, накопители, кабели и другое оборудование.

В полиции заявили, что часть изъятого оборудования могла использоваться для слежки, наблюдения и обнаружения устройств прослушивания.

В ходе обысков правоохранители также обнаружили около 1 млн евро наличными и IT-оборудование.

В настоящее время супругам предъявлены подозрения именно в контрабанде товаров и отмывании денег. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства дела.

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