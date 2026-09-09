Задержан вражеский корректировщик в Кропивницком: он наводил удары по энергоинфраструктуре и пытался сопротивляться с помощью ножей, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Кропивницком еще одного агента ФСБ, который координировал ракетно-дроновые атаки россиян на топливно-энергетическую инфраструктуру центрального региона Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Во время задержания у фигуранта изъяли два охотничьих ножа, которые он носил с собой, чтобы в случае разоблачения оказать сопротивление правоохранителям. Но сотрудники СБУ сработали так быстро, что агент не успел применить оружие.







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"Также у злоумышленника обнаружен смартфон, на камеру которого он фиксировал внешний периметр местного инфраструктурного объекта, по которому РФ готовила комбинированный удар в режиме реального времени", — добавили в СБУ.

Что известно о предателе?

Как выяснило расследование, корректировкой российских обстрелов занимался завербованный врагом местный безработный. В поле зрения ФСБ он попал через Telegram-каналы по поиску "быстрых" заработков.

По инструкции рашистов агент объезжал на такси или велосипеде областной центр и прилегающие районы, чтобы заснять на камеру телефона потенциальные "цели" и отчитаться куратору из РФ.

Какие данные он передавал врагу?

Больше всего врага интересовали координаты инфраструктурных и логистических объектов.

Сотрудники СБУ разоблачили агента на начальном этапе его сотрудничества с ФСБ и задержали "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи объекта запланированной атаки рашистов.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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