Задержан вражеский корректировщик в Кропивницком: он наводил удары по энергоинфраструктуре и пытался сопротивляться с помощью ножей, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала в Кропивницком еще одного агента ФСБ, который координировал ракетно-дроновые атаки россиян на топливно-энергетическую инфраструктуру центрального региона Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Во время задержания у фигуранта изъяли два охотничьих ножа, которые он носил с собой, чтобы в случае разоблачения оказать сопротивление правоохранителям. Но сотрудники СБУ сработали так быстро, что агент не успел применить оружие.
"Также у злоумышленника обнаружен смартфон, на камеру которого он фиксировал внешний периметр местного инфраструктурного объекта, по которому РФ готовила комбинированный удар в режиме реального времени", — добавили в СБУ.
Что известно о предателе?
Как выяснило расследование, корректировкой российских обстрелов занимался завербованный врагом местный безработный. В поле зрения ФСБ он попал через Telegram-каналы по поиску "быстрых" заработков.
По инструкции рашистов агент объезжал на такси или велосипеде областной центр и прилегающие районы, чтобы заснять на камеру телефона потенциальные "цели" и отчитаться куратору из РФ.
Какие данные он передавал врагу?
Больше всего врага интересовали координаты инфраструктурных и логистических объектов.
- Сотрудники СБУ разоблачили агента на начальном этапе его сотрудничества с ФСБ и задержали "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи объекта запланированной атаки рашистов.
- Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
- Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
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