РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15590 посетителей онлайн
Новости Фото Шпионаж в пользу РФ
3 818 35

Задержан вражеский корректировщик в Кропивницком: он наводил удары по энергоинфраструктуре и пытался сопротивляться с помощью ножей, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Кропивницком еще одного агента ФСБ, который координировал ракетно-дроновые атаки россиян на топливно-энергетическую инфраструктуру центрального региона Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Во время задержания у фигуранта изъяли два охотничьих ножа, которые он носил с собой, чтобы в случае разоблачения оказать сопротивление правоохранителям. Но сотрудники СБУ сработали так быстро, что агент не успел применить оружие.

шпион РФ из Кропивницкого
шпион РФ из Кропивницкого
шпион РФ из Кропивницкого

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Полтавской области задержали бизнесмена из Северскодонецка: его компании передавали имущество, автомобили и оборудование армии РФ, - СБУ. ФОТО

"Также у злоумышленника обнаружен смартфон, на камеру которого он фиксировал внешний периметр местного инфраструктурного объекта, по которому РФ готовила комбинированный удар в режиме реального времени", — добавили в СБУ.

Что известно о предателе?

Как выяснило расследование, корректировкой российских обстрелов занимался завербованный врагом местный безработный. В поле зрения ФСБ он попал через Telegram-каналы по поиску "быстрых" заработков.

По инструкции рашистов агент объезжал на такси или велосипеде областной центр и прилегающие районы, чтобы заснять на камеру телефона потенциальные "цели" и отчитаться куратору из РФ.

Какие данные он передавал врагу?

Больше всего врага интересовали координаты инфраструктурных и логистических объектов.

  • Сотрудники СБУ разоблачили агента на начальном этапе его сотрудничества с ФСБ и задержали "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи объекта запланированной атаки рашистов.
  • Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
    Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
  • Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Читайте также: Задержан информатор РФ, который шпионил за командными пунктами и укрытиями ВСУ в Харькове, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (21473) шпионаж (1587)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
показательно пристрелите пару таких гнид, чтобы остальным было наукой.
показать весь комментарий
09.09.2026 11:09 Ответить
+10
Коли цю наволоч почнуть стріляти в країні війна з найкривавішим ворогом ,а в нас ніби граются з колоборантами.
показать весь комментарий
09.09.2026 11:25 Ответить
+5
Чергова мерзота...
показать весь комментарий
09.09.2026 11:26 Ответить

Загрузка...

 
 