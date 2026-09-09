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Новини Фото Шпигунство на користь РФ
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Затримано ворожого коригувальника у Кропивницькому: він наводив удари по енергоінфраструктурі та намагався чинити опір ножами, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Кропивницькому ще одного агента ФСБ, який наводив ракетно-дронові атаки рашистів по пально-енергетичній інфраструктурі центрального регіону України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Під час затримання у фігуранта вилучено два мисливські ножі, які він носив із собою, щоб у разі викриття чинити опір правоохоронцям. Але співробітники СБУ спрацювали так швидко, що агент не встиг задіяти зброю.

шпигун рф з Кропивницького
шпигун рф з Кропивницького
шпигун рф з Кропивницького

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"Також у зловмисника виявлено смартфон, на камеру якого він фіксував зовнішній периметр місцевого інфраструктурного об'єкта, по якому рф готувала комбінований удар в режимі реального часу", - додали в СБУ.

Що про зрадника відомо?

Як з’ясувало розслідування, коригуванням російських обстрілів займався завербований ворогом місцевий безробітний. У поле зору фсб він потрапив через Телеграм-канали з пошуку "швидких" заробітків.

За інструкцією рашистів агент об’їжджав на таксі або велосипеді обласний центр та прилеглі райони, щоб відзняти на камеру телефону потенційні "цілі" та прозвітувати куратору з РФ.

Які дані він передавав ворогу?

Найбільше ворога цікавили координати інфраструктурних та логістичних об’єктів.

  • Співробітники СБУ викрили агента на початковому етапі його співпраці з фсб і затримали "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта запланованої атаки рашистів.
  • Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
    Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
  • Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Автор: 

СБУ (12928) шпигунство (1180)
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Топ коментарі
+20
показательно пристрелите пару таких гнид, чтобы остальным было наукой.
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09.09.2026 11:09 Відповісти
+10
Коли цю наволоч почнуть стріляти в країні війна з найкривавішим ворогом ,а в нас ніби граются з колоборантами.
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09.09.2026 11:25 Відповісти
+5
Чергова мерзота...
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09.09.2026 11:26 Відповісти

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