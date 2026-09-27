У Чорногорії затримали росіян зі шпигунським обладнанням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише чорногорське новинне видання Vijesti.

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Російське подружжя затримали під час вильоту

Під варту взяли російське подружжя Олександру та Олександра Круглянських, яких затримали під час спроби вилетіти до Тель-Авіва.

Суд постановив взяти громадян Росії та Ізраїлю під варту на строк до 30 днів. Подружжя підозрюють у контрабанді товарів та відмиванні грошей.

За даними суду, Круглянські скористалися правом не давати показань. Під час допиту був присутній адвокат. Запобіжний захід обрали через ризик втечі.

23 вересня подружжя затримали під час спроби сісти на рейс до Тель-Авіва. В їхньому багажі було 19 валіз. Прикордонники та митники виявили €26 210, 1150 ізраїльських шекелів, незадеклароване IT-обладнання та ліки.

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У багажі знайшли техніку для стеження

За даними видання, серед вилученої техніки були GPS-трекер із мікрофоном, професійний детектор радіосигналів BugHunter Professional BH-04, камери відеоспостереження, компоненти комп’ютерів, накопичувачі, кабелі та інше обладнання.

У поліції заявили, що частина вилученого обладнання могла використовуватися для стеження, спостереження та виявлення пристроїв для прослуховування.

Під час обшуків правоохоронці також виявили близько €1 млн готівкою та IT-обладнання.

Наразі подружжю висунули підозри саме у контрабанді товарів та відмиванні грошей. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини справи.

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