Россияне продолжают атаковать Киев беспилотниками: попадание в многоэтажку в Подольском районе, пострадали люди

Поздно вечером 27 сентября продолжается атака российских беспилотников на столицу. В Подольском районе зафиксировано попадание в жилой дом. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть попадания и пострадавшие

"В Подольском районе обломки БпЛА упали на крышу офисного здания", — сообщил Кличко в 22:30.

"В Подольском районе, где обломки БпЛА упали на крышу офисного здания, произошел пожар и наблюдаются разрушения здания", — написал он в 22:47.

"В Подольском районе, рядом с офисным центром, на который упали обломки БпЛА, теперь произошло попадание в 16-этажный жилой дом на уровне 7-го этажа. Предварительно, есть пострадавшие", — написал мэр в 22:59.

Экстренные службы на месте.

В 23:16 Кличко сообщил о падении БпЛА на крышу складского здания в Печерском районе. Наблюдается возгорание.

Что предшествовало

Напомним, что в течение дня 27 сентября в Киеве пострадали 9 человек, среди них ребенок.

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