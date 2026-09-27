Росіяни продовжують атакувати Київ безпілотниками: є влучання в багатоповерхівку у Подільському районі, постраждали люди

Пізно ввечері 27 вересня триває атака російських безпілотників на столицю. У Подільському районі є влучання у житловий будинок. Попередньо, є постраждалі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Є влучання та постраждалі

"У Подільському районі падіння уламків БпЛА на покрівлю офісної будівлі", - повідомив Кличко о 22:30.

"У Подільському районі, де уламки БпЛА впали на дах офісної будівлі, сталася пожежа та є руйнування будівлі", - написав він о 22:47.

"У Подільському районі, поруч з офісним центром, на який упали уламки БпЛА, тепер влучання в 16-поверховий житловий будинок на рівні 7 поверху. Попередньо, є постраждалі.- написав мер о 22:59.

Екстрені служби на місці.

О 23:16 Кличко повідомив про падіння БпЛА на дах складської будівлі у Печерському районі. Є займання.

Що передувало

Нагадаємо, що впродовж дня 27 вересня у Києві постраждали 9 осіб, серед них дитина.

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