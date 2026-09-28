Рашисты нанесли удар по пустому складу и жилому кварталу в Одесской области: есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты атаковали юг Одесской области, в результате чего, по имеющимся данным, пострадали два человека.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Враг нанес удары по жилому сектору на юге Одесской области. В результате атаки повреждены фасады, крыши и остекление 7 частных жилых домов, а также автомобили жителей", — отметил он.
Впоследствии стало известно о двух пострадавших — 62-летнем мужчине и 63-летней женщине.
"Ночью враг также нанес удар по пустому складскому зданию. Возникший пожар оперативно потушили спасатели. Пострадавших нет", — добавили в ОВА.
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