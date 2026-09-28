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Рашисти вдарили по порожньому складу та житловому сектору на Одещині: є постраждалі. ФОТОрепортаж
Російські окупанти атакували південь Одещини, внаслідок чого відомо про двох постраждалих.
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ворог завдав ударів по житловому сектору на півдні Одещини. Внаслідок атаки пошкоджено фасади, дахи і скління 7 приватних житлових будинків, а також автомобілі мешканців", - зазначив він.
Згодом стало відомо про двох постраждалих - 62-річного чоловіка та 63-річну жінку.
"Вночі ворог також вдарив по порожній складській будівлі. Пожежу, що виникла, оперативно загасили рятувальники. Без постраждалих", - додали в ОВА.
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