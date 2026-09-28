Рашисти вдарили по порожньому складу та житловому сектору на Одещині: є постраждалі. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували південь Одещини, внаслідок чого відомо про двох постраждалих.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ворог завдав ударів по житловому сектору на півдні Одещини. Внаслідок атаки пошкоджено фасади, дахи і скління 7 приватних житлових будинків, а також автомобілі мешканців", - зазначив він.

Згодом стало відомо про двох постраждалих - 62-річного чоловіка та 63-річну жінку.

"Вночі ворог також вдарив по порожній складській будівлі. Пожежу, що виникла, оперативно загасили рятувальники. Без постраждалих", - додали в ОВА.

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