Россияне обещают $20 млн за информацию о Бровди (Мадяре), - WSJ
Россия через постсоветские криминальные сети якобы объявила вознаграждение в размере 20 млн долларов за информацию, которая поможет найти командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, в Силах беспилотных систем считают, что из-за эффективности украинских дронов российская сторона сделала Бровди одной из приоритетных целей.
Также отмечается, что российские суды заочно осудили украинского военного по обвинениям в терроризме.
Из-за угрозы командующий и его подчиненные соблюдают усиленные меры безопасности. Журналистов WSJ перед поездкой в командный пункт попросили перевести телефоны в авиарежим и поместить их в специальные чехлы Фарадея, которые блокируют сигналы связи и GPS.
СБС наносят значительные потери российским войскам
Бровди рассказал журналистам, что Силы беспилотных систем составляют около 2,5% численности ВСУ, при этом, по его оценке, на них приходится около трети российских потерь за последний год.
Командующий также сообщил, что с начала полномасштабного вторжения погибли 79 военнослужащих подразделений, связанных с "Птахами Мадяра". Их имена, по его словам, высечены на стене у входа в командный центр.
В день интервью, как отмечает Бровди, СБС ликвидировали или ранили 656 российских военных.
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