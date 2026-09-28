Россияне обещают $20 млн за информацию о Бровди (Мадяре), - WSJ

Россия через постсоветские криминальные сети якобы объявила вознаграждение в размере 20 млн долларов за информацию, которая поможет найти командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

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По данным издания, в Силах беспилотных систем считают, что из-за эффективности украинских дронов российская сторона сделала Бровди одной из приоритетных целей.

Также отмечается, что российские суды заочно осудили украинского военного по обвинениям в терроризме.

Из-за угрозы командующий и его подчиненные соблюдают усиленные меры безопасности. Журналистов WSJ перед поездкой в командный пункт попросили перевести телефоны в авиарежим и поместить их в специальные чехлы Фарадея, которые блокируют сигналы связи и GPS.

СБС наносят значительные потери российским войскам

Бровди рассказал журналистам, что Силы беспилотных систем составляют около 2,5% численности ВСУ, при этом, по его оценке, на них приходится около трети российских потерь за последний год.

Командующий также сообщил, что с начала полномасштабного вторжения погибли 79 военнослужащих подразделений, связанных с "Птахами Мадяра". Их имена, по его словам, высечены на стене у входа в командный центр.

В день интервью, как отмечает Бровди, СБС ликвидировали или ранили 656 российских военных.

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