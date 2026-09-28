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Новости Результаты работы подразделений СБС
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Россияне обещают $20 млн за информацию о Бровди (Мадяре), - WSJ

За информацию о "Мадяре" РФ якобы обещает $20 млн

Россия через постсоветские криминальные сети якобы объявила вознаграждение в размере 20 млн долларов за информацию, которая поможет найти командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

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По данным издания, в Силах беспилотных систем считают, что из-за эффективности украинских дронов российская сторона сделала Бровди одной из приоритетных целей.

Также отмечается, что российские суды заочно осудили украинского военного по обвинениям в терроризме.

Из-за угрозы командующий и его подчиненные соблюдают усиленные меры безопасности. Журналистов WSJ перед поездкой в командный пункт попросили перевести телефоны в авиарежим и поместить их в специальные чехлы Фарадея, которые блокируют сигналы связи и GPS.

СБС наносят значительные потери российским войскам

Бровди рассказал журналистам, что Силы беспилотных систем составляют около 2,5% численности ВСУ, при этом, по его оценке, на них приходится около трети российских потерь за последний год.

Командующий также сообщил, что с начала полномасштабного вторжения погибли 79 военнослужащих подразделений, связанных с "Птахами Мадяра". Их имена, по его словам, высечены на стене у входа в командный центр.

В день интервью, как отмечает Бровди, СБС ликвидировали или ранили 656 российских военных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала сентября Силы беспилотных систем ликвидировали более 10 тысяч оккупантов, - Мадяр

Автор: 

Бровди Роберт Мадяр (208) Силы беспилотных систем (653) 414 Птахи Мадяра (221)
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Топ комментарии
+14
А чому за інформацію про Лідара нічого не обіцяють?
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28.09.2026 08:51 Ответить
+8
Хай Бог береже Мадіарa💙💛
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28.09.2026 08:55 Ответить
+7
Росіяни признали заслуги Мадяра.
Це як орден Героя України.
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28.09.2026 08:55 Ответить

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