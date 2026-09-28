Росіяни обіцяють $20 млн за інформацію про Бровді (Мадяра), - WSJ

Росія через пострадянські кримінальні мережі нібито оголосила винагороду у розмірі $20 млн за інформацію, яка допоможе знайти командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

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За даними видання, у Силах безпілотних систем вважають, що через ефективність українських дронів російська сторона зробила Бровді однією з пріоритетних цілей.

Також зазначається, що російські суди заочно засудили українського військового за звинуваченнями у тероризмі.

Через загрозу командувач та його підлеглі дотримуються посилених заходів безпеки. Журналістів WSJ перед поїздкою до командного пункту попросили перевести телефони в авіарежим і помістити їх у спеціальні чохли Фарадея, які блокують сигнали зв'язку та GPS.

СБС завдають значних втрат російським військам

Бровді розповів журналістам, що Сили безпілотних систем становлять близько 2,5% чисельності ЗСУ, водночас, за його оцінкою, на них припадає близько третини російських втрат за останній рік.

Командувач також повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення загинули 79 військовослужбовців підрозділів, пов'язаних із "Птахами Мадяра". Їхні імена, за його словами, викарбувані на стіні біля входу до командного центру.

У день інтерв'ю, як зазначає Бровді, СБС ліквідували або поранили 656 російських військових.

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