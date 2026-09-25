З початку вересня Сили безпілотник систем ліквідували понад 10 тисяч окупантів, - Мадяр

Сили безпілотних систем заявили про 10 187 безповоротних і санітарних втрат російських військових за перші 24 дні вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.

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"Традиційну місячну норму 10000 хробаків безповоротними та санітарними втратами Птахи СБС вклали у 24 доби вересня", - йдеться в повідомленні.

Мадяр зазначив, що станом на 09:00 24 вересня на онлайн-табло СБС було зазначено 10 187 втрат російських військових за місяць.

"Мʼясні рекорди" з огляду на неанонсовану мобілізацію у болотах ще попереду, але +25% живої сили на смузі приховати у залишках зеленки вже важко, - додав командувач СБС.

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Найбільше втрат зафіксували на двох ділянках фронту

За даними Мадяра, понад 70% втрат російських військових, зазначених на табло за 1-24 вересня, припало на дві ділянки.

Зокрема, на Добропільському та Покровському напрямках було зафіксовано 4018 втрат. Ще 3021 втрату зазначено на Олександрівському та Гуляйпільському.

"До кінця вересня ще цілих шість діб, а значить цифірь місяця перетне відмітку 12 тис. стовчених хробаків. Якщо погода не сильно вкурвить, то й дванадцять з половиною витягнемо, - наголосив Мадяр.

Крім того, за Мадяр припускає, що жовтень-грудень можуть бути ще більш інтенсивними.

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