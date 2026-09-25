З початку вересня Сили безпілотник систем ліквідували понад 10 тисяч окупантів, - Мадяр
Сили безпілотних систем заявили про 10 187 безповоротних і санітарних втрат російських військових за перші 24 дні вересня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.
"Традиційну місячну норму 10000 хробаків безповоротними та санітарними втратами Птахи СБС вклали у 24 доби вересня", - йдеться в повідомленні.
Мадяр зазначив, що станом на 09:00 24 вересня на онлайн-табло СБС було зазначено 10 187 втрат російських військових за місяць.
"Мʼясні рекорди" з огляду на неанонсовану мобілізацію у болотах ще попереду, але +25% живої сили на смузі приховати у залишках зеленки вже важко, - додав командувач СБС.
Найбільше втрат зафіксували на двох ділянках фронту
За даними Мадяра, понад 70% втрат російських військових, зазначених на табло за 1-24 вересня, припало на дві ділянки.
Зокрема, на Добропільському та Покровському напрямках було зафіксовано 4018 втрат. Ще 3021 втрату зазначено на Олександрівському та Гуляйпільському.
"До кінця вересня ще цілих шість діб, а значить цифірь місяця перетне відмітку 12 тис. стовчених хробаків. Якщо погода не сильно вкурвить, то й дванадцять з половиною витягнемо, - наголосив Мадяр.
Крім того, за Мадяр припускає, що жовтень-грудень можуть бути ще більш інтенсивними.
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