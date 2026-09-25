Близько 26 тіл окупантів на одній ділянці: результат боїв поблизу Кругляківки на Харківщині. ВIДЕО 18+
У мережі опублікували відеозапис із наслідками боїв у районі села Кругляківка Харківської області. На відносно невеликій ділянці місцевості український безпілотник зафіксував десятки тіл російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри оприлюднив підрозділ РУБпАК РУБАКА 77-ї окремої аеромобільної бригади.
Відео зняте з українського БпЛА у високій якості. Оператор послідовно оглядає місцевість та фіксує загиблих російських військових у лісосмугах, серед дерев і кущів, біля польових доріг та на відкритих ділянках.
На оприлюднених кадрах можна нарахувати близько 26 тіл російських окупантів. Значна їх частина лежить на досить компактній території, що демонструє масштаб втрат російських підрозділів під час боїв на цій ділянці Куп’янського напрямку.
За інформацією авторів публікації, більшість зафіксованих російських військових було знищено за допомогою українських безпілотників.
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