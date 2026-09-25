Около 26 тел оккупантов на одном участке: результат боев вблизи Кругляковки в Харьковской области

В сети опубликовали видеозапись с последствиями боев в районе села Кругляковка Харьковской области. На относительно небольшом участке местности украинский беспилотник зафиксировал десятки тел российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обнародовало подразделение РУБпАК РУБАКА 77-й отдельной аэромобильной бригады.

Видео снято с украинского БПЛА в высоком качестве. Оператор последовательно осматривает местность и фиксирует погибших российских военных в лесополосах, среди деревьев и кустов, возле полевых дорог и на открытых участках.

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На обнародованных кадрах можно насчитать около 26 тел российских оккупантов. Значительная их часть лежит на довольно компактной территории, что демонстрирует масштаб потерь российских подразделений во время боев на этом участке Купянского направления.

По информации авторов публикации, большинство зафиксированных российских военных было уничтожено с помощью украинских беспилотников.

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