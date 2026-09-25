Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 525 570 (+1 590 за добу) осіб, 12 369 танків, 50 240 артсистем, 25 415 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 525 570 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 525 570 (+1 590) осіб (поранено та ліквідовано)
- танків – 12 369 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 25 415 (+13) од.
- артилерійських систем – 50 275 (+35) од.
- РСЗВ – 2 157 (+3) од.
- засоби ППО – 1 669 (+0) од.
- літаків – 443 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 736 (+9) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 532 575 (+1 223) од.
- крилаті ракети – 5 118 (+7) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 153 152 (+370) од.
- спеціальна техніка – 4 741 (+1) од.
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433 одиниці знищеної техніки та 1590!!! чумардосів за день.
Броня та арта норм, НРК та логістика файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 525 000 це більше ніж все населення Белгородської області.
Стволка потроху вичерпується, на її місце підтягуютья "реактори", але дрони у кілзоні окупанта прирівнюють іх до логістики, тому втрати РСЗО будуть близькі до минулого рекордного показника, або пеоевершать його.
По ППО в цьому місяці буде рекорд, продовжуємо прорубати "коридори" до глибин глубєнєй кацапії.
Спецтехніка в цьому місяці теж шикарно, повторює показники минулого місяця, і це не БРЕМи.