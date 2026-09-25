Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 525 570 (+1 590 за добу) осіб, 12 369 танків, 50 240 артсистем, 25 415 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 525 570 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 525 570 (+1 590) осіб (поранено та ліквідовано)

танків – 12 369 (+2) од.

бойових броньованих машин – 25 415 (+13) од.

артилерійських систем – 50 275 (+35) од.

РСЗВ – 2 157 (+3) од.

засоби ППО – 1 669 (+0) од.

літаків – 443 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 736 (+9) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 532 575 (+1 223) од.

крилаті ракети – 5 118 (+7) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 153 152 (+370) од.

спеціальна техніка – 4 741 (+1) од.

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