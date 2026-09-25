Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 525 570 (+1 590 за сутки) человек, 12 369 танков, 50 240 артиллерийских систем, 25 415 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 525 570 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.09.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 525 570 (+1 590) человек (раненых и уничтоженных)
- танков – 12 369 (+2) шт.
- боевых бронированных машин – 25 415 (+13) шт.
- артиллерийских систем — 50 275 (+35) шт.
- РСЗО – 2 157 (+3) ед.
- средства ПВО – 1 669 (+0) шт.
- самолетов – 443 (+0) шт.
- вертолетов – 356 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 2 736 (+9) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 532 575 (+1 223) шт.
- крылатые ракеты – 5 118 (+7) шт.
- корабли / катера – 35 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 153 152 (+370) шт.
- специальная техника – 4 741 (+1) ед.
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433 одиниці знищеної техніки та 1590!!! чумардосів за день.
Броня та арта норм, НРК та логістика файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 525 000 це більше ніж все населення Белгородської області.
Стволка потроху вичерпується, на її місце підтягуютья "реактори", але дрони у кілзоні окупанта прирівнюють іх до логістики, тому втрати РСЗО будуть близькі до минулого рекордного показника, або пеоевершать його.
По ППО в цьому місяці буде рекорд, продовжуємо прорубати "коридори" до глибин глубєнєй кацапії.
Спецтехніка в цьому місяці теж шикарно, повторює показники минулого місяця, і це не БРЕМи.