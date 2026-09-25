Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 525 570 (+1 590 за сутки) человек, 12 369 танков, 50 240 артиллерийских систем, 25 415 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 525 570 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.09.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 525 570 (+1 590) человек (раненых и уничтоженных)

танков – 12 369 (+2) шт.

боевых бронированных машин – 25 415 (+13) шт.

артиллерийских систем — 50 275 (+35) шт.

РСЗО – 2 157 (+3) ед.

средства ПВО – 1 669 (+0) шт.

самолетов – 443 (+0) шт.

вертолетов – 356 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 2 736 (+9) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 532 575 (+1 223) шт.

крылатые ракеты – 5 118 (+7) шт.

корабли / катера – 35 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 153 152 (+370) шт.

специальная техника – 4 741 (+1) ед.

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