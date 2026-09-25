С начала сентября Силы беспилотных систем ликвидировали более 10 тысяч оккупантов, — Мадяр
Силы беспилотных систем заявили о 10 187 безвозвратных и санитарных потерях российских военных за первые 24 дня сентября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди.
"Традиционную месячную норму в 10 000 червей в виде безвозвратных и санитарных потерь "Птахи" СБС выполнили за 24 часа сентября", — говорится в сообщении.
Мадяр отметил, что по состоянию на 09:00 24 сентября на онлайн-табло СБС было указано 10 187 потерь российских военных за месяц.
"Мясные рекорды" с учетом неанонсированной мобилизации в болотах еще впереди, но +25% живой силы на полосе скрыть в остатках зеленки уже трудно, — добавил командующий СБС.
Наибольшие потери зафиксированы на двух участках фронта
По данным Мадяра, более 70% потерь российских военных, указанных на табло за 1–24 сентября, пришлось на два участка.
В частности, на Добропольском и Покровском направлениях было зафиксировано 4018 потерь. Еще 3021 потеря отмечена на Александровском и Гуляйпольском направлениях.
"До конца сентября ещё целых шесть суток, а значит, цифра за месяц превысит отметку в 12 тысяч раздавленных червей. Если погода не сильно подведет, то и двенадцать с половиной наберём", — подчеркнул Мадяр.
Кроме того, по предположению Мадяра, октябрь-декабрь могут оказаться еще более интенсивными.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль