Силы беспилотных систем заявили о 10 187 безвозвратных и санитарных потерях российских военных за первые 24 дня сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди.

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"Традиционную месячную норму в 10 000 червей в виде безвозвратных и санитарных потерь "Птахи" СБС выполнили за 24 часа сентября", — говорится в сообщении.

Мадяр отметил, что по состоянию на 09:00 24 сентября на онлайн-табло СБС было указано 10 187 потерь российских военных за месяц.

"Мясные рекорды" с учетом неанонсированной мобилизации в болотах еще впереди, но +25% живой силы на полосе скрыть в остатках зеленки уже трудно, — добавил командующий СБС.

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Наибольшие потери зафиксированы на двух участках фронта

По данным Мадяра, более 70% потерь российских военных, указанных на табло за 1–24 сентября, пришлось на два участка.

В частности, на Добропольском и Покровском направлениях было зафиксировано 4018 потерь. Еще 3021 потеря отмечена на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

"До конца сентября ещё целых шесть суток, а значит, цифра за месяц превысит отметку в 12 тысяч раздавленных червей. Если погода не сильно подведет, то и двенадцать с половиной наберём", — подчеркнул Мадяр.

Кроме того, по предположению Мадяра, октябрь-декабрь могут оказаться еще более интенсивными.

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