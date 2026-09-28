Министры обороны ЕС сегодня обсудят поддержку Украины

Главы министерств обороны стран ЕС сегодня в Брюсселе будут обсуждать вопрос о военной помощи Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Европейского совета, передает Цензор.НЕТ.

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Заседание возглавит верховный представитель ЕС Кая Каллас, к нему также присоединится министр обороны Украины Евгений Хмара.

"После неформального выступления в формате видеоконференции министра обороны Украины Евгения Хмары Совет сосредоточится на таких вопросах, как противовоздушная оборона, EUMAM Ukraine, промышленное сотрудничество и противодействие российскому теневому флоту", — отметили там.

Членов Совета также проинформируют о гибридных угрозах и ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, будет рассмотрен вопрос государственных закупок в сфере обороны.

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