Министры обороны ЕС сегодня обсудят поддержку Украины
Главы министерств обороны стран ЕС сегодня в Брюсселе будут обсуждать вопрос о военной помощи Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Европейского совета, передает Цензор.НЕТ.
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Заседание возглавит верховный представитель ЕС Кая Каллас, к нему также присоединится министр обороны Украины Евгений Хмара.
"После неформального выступления в формате видеоконференции министра обороны Украины Евгения Хмары Совет сосредоточится на таких вопросах, как противовоздушная оборона, EUMAM Ukraine, промышленное сотрудничество и противодействие российскому теневому флоту", — отметили там.
Членов Совета также проинформируют о гибридных угрозах и ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, будет рассмотрен вопрос государственных закупок в сфере обороны.
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