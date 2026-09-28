221 2
Міністри оборони ЄС сьогодні обговорять підтримку України
Глави Міноборони країн ЄС сьогодні у Брюсселі обговорюватимуть військову допомогу Україні.
Про це повідомила пресслужба Європейської Ради, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Очолюватиме засідання висока представниця ЄС Кая Каллас, також до нього долучиться міністр оборони України Євгеній Хмара.
"Після неформального виступу у форматі відеоконференції міністра оборони України Євгенія Хмари Рада зосередиться на таких питаннях, як протиповітряна оборона, EUMAM Ukraine, промислова співпраця та протидія російському тіньовому флоту", - зазначили там.
Членів Ради також поінформують про гібридні загрози та ситуацію на Близькому Сході. Також буде розглянуто питання державних закупівель у сфері оборони.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль