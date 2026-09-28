Міністри оборони ЄС сьогодні обговорять підтримку України

Глави Міноборони країн ЄС сьогодні у Брюсселі обговорюватимуть військову допомогу Україні.

Про це повідомила пресслужба Європейської Ради, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Очолюватиме засідання висока представниця ЄС Кая Каллас, також до нього долучиться міністр оборони України Євгеній Хмара.

"Після неформального виступу у форматі відеоконференції міністра оборони України Євгенія Хмари Рада зосередиться на таких питаннях, як протиповітряна оборона, EUMAM Ukraine, промислова співпраця та протидія російському тіньовому флоту", - зазначили там.

Членів Ради також поінформують про гібридні загрози та ситуацію на Близькому Сході. Також буде розглянуто питання державних закупівель у сфері оборони.

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