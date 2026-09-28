14 банков и платежных систем: War&Sanctions показал схемы обхода санкций РФ, - ГУР

На портале War&Sanctions опубликована информация о 14 банках, финансовых посредниках и платежных системах, которые позволяют России осуществлять международные расчеты в обход санкционных ограничений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал ГУР МО.

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"Из-за масштабных санкций, введенных против российского финансового сектора, государство-агрессор вынуждено искать альтернативные каналы для международных платежей. Для этого используются цифровые валюты, трансграничные платежные сети и финансовая инфраструктура других государств, которые не присоединились к санкциям", — говорится в сообщении.

Среди фигурантов — Finzypay и "Система-Крипто"

Новая публикация раскрывает деятельность финансовых структур, способствующих функционированию этих механизмов. В частности:

Finzypay — платежная и криптовалютная платформа, осуществляющая конвертацию и переводы с использованием привязанного к рублю цифрового актива RubX, разработанного при участии госкорпорации "Ростех";

"Азиатско-Тихоокеанский банк" — финансовое учреждение, осуществляющее трансграничные расчеты с привлечением китайской межбанковской системы CIPS и казахстанского банка;

"Система-Крипто" — российский финтех-сервис, входящий в группу АФК "Система", связанную с подпадающим под санкции российским олигархом Владимиром Евтушенковым.

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Финансовые каналы используются для поддержки ВПК РФ

"Для российского военно-промышленного комплекса доступ к международным платежам имеет особое значение. Несмотря на заявления о так называемом импортозамещении, российский ВПК продолжает зависеть от иностранной электронной компонентной базы, технологического оборудования, сырья и других критически важных ресурсов", — отмечается в разведке.

Альтернативные финансовые каналы позволяют осуществлять международные расчеты, необходимые для закупки таких компонентов и технологий.

В ГУР подчеркивают, что выявление и перекрытие подобных механизмов должно затруднять международные расчеты российского ВПК и ограничивать его возможности по поддержанию военного производства.

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