14 банків і платіжних систем: War&Sanctions показав схеми обходу санкцій РФ, - ГУР

На порталі War&Sanctions опубліковано інформацію про 14 банків, фінансових посередників і платіжних систем, які забезпечують Росії можливість здійснювати міжнародні розрахунки в обхід санкційних обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО.

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"Через масштабні санкції, запроваджені проти російського фінансового сектору, держава-агресор змушена шукати альтернативні канали для міжнародних платежів. Для цього використовуються цифрові валюти, транскордонні платіжні мережі та фінансова інфраструктура інших держав, які не долучилися до санкцій", - йдеться в повідомленні.

Серед фігурантів - Finzypay та "Система-Крипто"

Нова публікація розкриває діяльність фінансових структур, які сприяють функціонуванню цих механізмів. Зокрема:

Finzypay - платіжна та криптовалютна платформа, що здійснює конвертацію та перекази з використанням прив’язаного до рубля цифрового активу RubX, розробленого за участю держкорпорації "Ростех";

"Азіатсько-Тихоокеанський банк" - фінансова установа, яка проводить транскордонні розрахунки із залученням китайської міжбанківської системи CIPS та казахстанського банку;

"Система-Крипто" - російський фінтех-сервіс, що входить до групи АФК "Система", пов’язаної з підсанкційним російським олігархом Володимиром Євтушенковим.

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Фінансові канали використовують для підтримки ВПК РФ

"Для російського військово-промислового комплексу доступ до міжнародних платежів має особливе значення. Попри заяви про так зване імпортозаміщення, російський ВПК продовжує залежати від іноземної електронної компонентної бази, технологічного обладнання, сировини та інших критично важливих ресурсів", - зазначають у розвідці.

Альтернативні фінансові канали дають можливість проводити міжнародні розрахунки, необхідні для закупівлі таких компонентів і технологій.

У ГУР наголошують, що виявлення та перекриття подібних механізмів має ускладнювати міжнародні розрахунки російського ВПК і обмежувати його можливості щодо підтримки військового виробництва.

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