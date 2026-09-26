Рух "Свобода Росії" заявив про знищення 10 тисяч тонн нафти в РФ, - ГУР. ВIДЕО

Рух спротиву "Свобода Росії" провів масштабну операцію в тилу ворога, за результатами якої на території РФ було знищено понад 10 тисяч т нафтової сировини, яку мали використовувати для забезпечення функціонування воєнної економіки країни-агресорки та завдано матеріальних збитків на понад $10 млн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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"Під час операції "Барель" підпіллю Легіону "Свобода Росії" вдалося встановити, як держава-агресор намагається компенсувати втрати, яких зазнала внаслідок ураження Силами оборони України об’єктів нафтопереробної та портової інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Через це російська сторона, за даними руху спротиву, почала використовувати альтернативний спосіб зберігання та транспортування нафтової сировини - розосереджене перевезення залізницею у вагонах-цистернах.

Саме ця логістична схема стала однією з цілей операції "Барель".

Як готували операцію "Барель"

За інформацією "Свободи Росії", операції передувала тривала робота підпілля, зокрема проникнення у відповідні структури, отримання закритої інформації, її аналіз та виявлення вразливих місць російської логістики.

Після цього, як стверджують у русі, учасники операції проникли на територію з посиленим режимом охорони та здійснили підрив вагонів-цистерн.

У русі заявляють, що для проведення операції була потрібна скоординована робота значної кількості учасників, а також спеціальні знання та практичний досвід.

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Яких збитків зазнала Росія

За заявою "Свободи Росії", підсумки операції "Барель" такі:

знищено понад 10 тисяч тонн нафтової сировини;

завдано матеріальних збитків на понад $10 млн;

порушено функціонування окремих елементів залізничної логістики, яку використовували для переміщення стратегічних ресурсів і військових вантажів.

У русі також заявили, що всі учасники операції перебувають у безпеці.

"Барель" продемонструвала: навіть на власній території держава-агресор не може гарантувати безпеку своїм логістичним маршрутам.



Попри складність і високий рівень ризику, рух спротиву "Свобода Росії" продовжує діяти в тилу противника та завдавати ударів по його ресурсах і логістичних можливостях", - зазначили у ГУР МО.

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