Движение "Свобода России" заявило об уничтожении 10 тысяч тонн нефти в РФ, - ГУР. ВИДЕО

Движение сопротивления "Свобода России" провело масштабную операцию в тылу врага, в результате которой на территории РФ было уничтожено более 10 тысяч тонн нефтяного сырья, которое планировалось использовать для обеспечения функционирования военной экономики страны-агрессора, а также нанесен материальный ущерб на сумму свыше 10 млн долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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"В ходе операции "Бочонок" подпольному движению "Легион "Свобода России" удалось установить, как государство-агрессор пытается компенсировать потери, понесенные в результате поражения Силами обороны Украины объектов нефтеперерабатывающей и портовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Из-за этого российская сторона, по данным движения сопротивления, начала использовать альтернативный способ хранения и транспортировки нефтяного сырья - рассредоточенную перевозку по железной дороге в вагонах-цистернах.

Именно эта логистическая схема стала одной из целей операции "Барель".

Как готовили операцию "Барель"

По информации "Свободы России", операции предшествовала длительная работа подполья, в частности проникновение в соответствующие структуры, получение закрытой информации, ее анализ и выявление уязвимых мест российской логистики.

После этого, как утверждают в движении, участники операции проникли на территорию с усиленным режимом охраны и осуществили подрыв вагонов-цистерн.

В движении заявляют, что для проведения операции потребовалась скоординированная работа значительного числа участников, а также специальные знания и практический опыт.

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Какие убытки понесла Россия

По заявлению "Свободы России", итоги операции "Барель" следующие:

уничтожено более 10 тысяч тонн нефтяного сырья;

нанесен материальный ущерб на сумму более $10 млн;

нарушено функционирование отдельных элементов железнодорожной логистики, которую использовали для перемещения стратегических ресурсов и военных грузов.

В движении также заявили, что все участники операции находятся в безопасности.

"Барель" продемонстрировала: даже на собственной территории государство-агрессор не может гарантировать безопасность своих логистических маршрутов.



Несмотря на сложность и высокий уровень риска, движение сопротивления "Свобода России" продолжает действовать в тылу противника и наносить удары по его ресурсам и логистическим возможностям", - отметили в ГУР Минобороны.

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