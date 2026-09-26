Движение "Свобода России" заявило об уничтожении 10 тысяч тонн нефти в РФ, - ГУР. ВИДЕО
Движение сопротивления "Свобода России" провело масштабную операцию в тылу врага, в результате которой на территории РФ было уничтожено более 10 тысяч тонн нефтяного сырья, которое планировалось использовать для обеспечения функционирования военной экономики страны-агрессора, а также нанесен материальный ущерб на сумму свыше 10 млн долларов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"В ходе операции "Бочонок" подпольному движению "Легион "Свобода России" удалось установить, как государство-агрессор пытается компенсировать потери, понесенные в результате поражения Силами обороны Украины объектов нефтеперерабатывающей и портовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Из-за этого российская сторона, по данным движения сопротивления, начала использовать альтернативный способ хранения и транспортировки нефтяного сырья - рассредоточенную перевозку по железной дороге в вагонах-цистернах.
Именно эта логистическая схема стала одной из целей операции "Барель".
Как готовили операцию "Барель"
По информации "Свободы России", операции предшествовала длительная работа подполья, в частности проникновение в соответствующие структуры, получение закрытой информации, ее анализ и выявление уязвимых мест российской логистики.
После этого, как утверждают в движении, участники операции проникли на территорию с усиленным режимом охраны и осуществили подрыв вагонов-цистерн.
В движении заявляют, что для проведения операции потребовалась скоординированная работа значительного числа участников, а также специальные знания и практический опыт.
Какие убытки понесла Россия
По заявлению "Свободы России", итоги операции "Барель" следующие:
- уничтожено более 10 тысяч тонн нефтяного сырья;
- нанесен материальный ущерб на сумму более $10 млн;
- нарушено функционирование отдельных элементов железнодорожной логистики, которую использовали для перемещения стратегических ресурсов и военных грузов.
В движении также заявили, что все участники операции находятся в безопасности.
"Барель" продемонстрировала: даже на собственной территории государство-агрессор не может гарантировать безопасность своих логистических маршрутов.
Несмотря на сложность и высокий уровень риска, движение сопротивления "Свобода России" продолжает действовать в тылу противника и наносить удары по его ресурсам и логистическим возможностям", - отметили в ГУР Минобороны.
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