Встреча Трампа и Зеленского не приблизила мир в Украине, - Цахкна

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН была посвящена преимущественно практическим вопросам, но не привела к непосредственному сближению в вопросах мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

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По его словам, среди ключевых тем переговоров были лицензия на производство систем Patriot, получение дополнительных разведывательных данных, подготовка Украины к зиме и защита энергетической инфраструктуры.

Говорили о Patriot и защите энергетики

Цахкна отметил, что после встречи общался с министром иностранных дел Украины, который охарактеризовал переговоры как преимущественно практические.

Отдельно обсуждалось продвижение вопроса о лицензии на производство систем противовоздушной обороны Patriot в Украине. Ранее Зеленский сообщал, что Трамп поддержал предоставление соответствующей лицензии.

Также речь шла о дополнительных разведывательных данных, подготовке к зимнему периоду и возможности достижения договоренностей о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

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Зеленский заявлял, что Украина готова прекратить удары по российским энергетическим объектам, если Россия также прекратит атаки на украинскую энергетику.

Война не приблизилась к завершению

"Мы на самом деле не стали ближе к миру", — заявил глава МИД Эстонии, комментируя итоги переговоров.

По его словам, особое внимание привлекает встреча спецпредставителя США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с украинской переговорной командой, которая состоялась после разговора Трампа и Зеленского. Цахкна предположил, что там могли обсуждаться более практические вопросы.

В то же время министр заявил, что встреча глав МИД США и России Марко Рубио и Сергея Лаврова также не дала, по его мнению, конкретного результата. Он отметил, что публично известным шагом стало приглашение Владимира Путина на саммит G20.

Эстония следит за расширением войны

Цахкна также заявил, что распространение последствий российской войны за пределы Украины вызывает беспокойство других государств. В частности, он упомянул атаки на суда с иностранными гражданами и риски для продовольственной безопасности и судоходства в Черном море.

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По его словам, Россия в последнее время все активнее возвращается к международным дипломатическим контактам. Министр при этом заявил, что Эстония продолжает поддерживать Украину и внимательно следит за ситуацией с безопасностью в регионе.