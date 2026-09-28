Зустріч Трампа і Зеленського не наблизила мир в Україні, - Цахкна

Зустріч президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського на полях Генеральної асамблеї ООН була зосереджена переважно на практичних питаннях, але не принесла безпосереднього наближення до миру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, серед ключових тем переговорів були ліцензія на виробництво систем Patriot, отримання додаткових розвідувальних даних, підготовка України до зими та захист енергетичної інфраструктури.

Говорили про Patriot та захист енергетики

Цахкна зазначив, що після зустрічі спілкувався з міністром закордонних справ України, який охарактеризував переговори як переважно практичні.

Окремо обговорювалося просування питання щодо ліцензії на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot в Україні. Раніше Зеленський повідомляв, що Трамп підтримав надання відповідної ліцензії.

Також ішлося про додаткові розвідувальні дані, підготовку до зимового періоду та можливість домовленостей щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Неправдива інформація": в ОП прокоментували інформацію Bloomberg про пропозицію Трампа Зеленському поїхати до Москви

Зеленський заявляв, що Україна готова припинити удари по російських енергетичних об'єктах, якщо Росія також припинить атаки на українську енергетику.

Війна не наблизилася до завершення

"Ми насправді не стали ближчими до миру", - заявив глава МЗС Естонії, коментуючи результати переговорів.

За його словами, окремо увагу привертає зустріч спецпредставника США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з українською переговорною командою, яка відбулася після розмови Трампа і Зеленського. Цахкна припустив, що там могли обговорювати більш практичні питання.

Водночас міністр заявив, що зустріч глав МЗС США та Росії Марко Рубіо і Сергія Лаврова також не дала, на його думку, конкретного результату. Він зазначив, що публічно відомим кроком стало запрошення Володимира Путіна на саміт G20.

Естонія стежить за розширенням війни

Цахкна також заявив, що розширення наслідків російської війни за межі України викликає занепокоєння інших держав. Зокрема, він згадав атаки на судна з іноземними громадянами та ризики для продовольчої безпеки й судноплавства в Чорному морі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін не перемагає на полі бою, і для нього це проблема, - Зеленський

За його словами, Росія останнім часом активніше повертається до міжнародних дипломатичних контактів. Міністр водночас заявив, що Естонія продовжує підтримувати Україну та уважно стежить за безпековою ситуацією в регіоні.