В 14 областях реализуют 30 проектов водоснабжения для более чем 10 миллионов человек, - Калашник. ФОТО

В 14 областях Украины реализуются 30 проектов водоснабжения, которые должны обеспечить более надежную подачу воды для более чем 10 миллионов человек. К зиме планируется завершить объекты, находящиеся на заключительной стадии, и обеспечить действующие системы резервным питанием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник сообщил в Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Вода должна быть в домах даже тогда, когда Россия атакует критическую инфраструктуру. С учетом этого мы готовим системы водоснабжения к зиме: строим новые водопроводы, создаем резервные источники воды и питания для водоканалов", — отметил Калашник.

По его словам, в рамках планов обеспечения устойчивости в 14 областях реализуются 30 проектов. Они предусматривают прокладку почти 900 километров новых водопроводов, создание резервных водозаборов, обеспечение электропитания и оборудования для автономной работы водоканалов.

Читайте также: Нацкомиссия будет проверять тарифы на воду и качество услуг водоканалов













Новый водопровод в Бучанской общине

Калашник побывал на строительстве водопровода в Бучанской общине Киевской области. Он должен соединить Гавриловку, Лубянку, Блиставицу, Бучу и Ворзель.

На данный момент уже проложено 12 километров труб. В целом проект предусматривает почти 20 километров водопровода в две нитки, а также новые скважины, насосные станции и станции очистки воды.

"Для людей результат измеряется стабильной подачей воды надлежащего качества. Для общины две ветки водопровода — это также резерв, который поможет сохранить водоснабжение, если один из участков придется ремонтировать", — пояснил министр.

Часть проектов водоснабжения реализуют непосредственно общины, остальные — Агентство восстановления.

Читайте также: В четырех районах оккупированного Мариуполя прекратили подачу воды из-за проблем с электричеством

Водопроводы в Одесской и Днепропетровской областях

В частности, в Одесской области строят два групповых водопровода для 29 населенных пунктов, где проживают более 68 тысяч человек. Речь идет о примерно 218 километрах магистральных водопроводов и почти 385 километрах сетей в населенных пунктах.

В Днепропетровской области Агентство восстановления завершает строительство систем водоснабжения для почти 30 тысяч жителей 49 населенных пунктов.

Как отметил Калашник, после разрушения Россией Каховской ГЭС эти громады лишились надежного источника воды.

"Новые водопроводы и насосно-фильтрующие станции должны решить эту проблему", – добавил он.









По данным министра, после завершения всех 30 проектов более надежным водоснабжением должны быть обеспечены свыше 10 миллионов человек.

"К зиме мы должны завершить объекты, которые уже находятся на финальной стадии, и обеспечить резервное питание действующих систем. В то же время мы строим защиту объектов водоснабжения — одновременно с новыми водопроводами, а не после их запуска. Во время атак система должна продолжать работать, а если возникнут повреждения – позволять быстро восстановить подачу воды", – подытожил Калашник.

Читайте также: Централизованное водоснабжение в Марганце и прилегающих общинах восстановлено. Кадровые решения приняты, - Корецкий