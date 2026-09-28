У 14 областях реалізують 30 проєктів водопостачання для понад 10 мільйонів людей, - Калашник. ФОТО

У 14 областях України реалізують 30 проєктів водопостачання, які мають забезпечити більш надійну подачу води для понад 10 мільйонів людей. До зими планують завершити об’єкти, що перебувають на фінальній стадії, та забезпечити резервним живленням діючі системи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник повідомив у Facebook.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Вода має бути в домівках навіть тоді, коли Росія атакує критичну інфраструктуру. З цим розрахунком готуємо системи водопостачання до зими: будуємо нові водогони, створюємо резервні джерела води та живлення для водоканалів", – зазначив Калашник.

За його словами, у межах планів стійкості в 14 областях реалізують 30 проєктів. Вони передбачають майже 900 кілометрів нових водогонів, резервні водозабори, електроживлення та обладнання для автономної роботи водоканалів.

Також читайте: Нацкомісія перевірятиме тарифи на воду та якість послуг водоканалів













Новий водогін у Бучанській громаді

Калашник побував на будівництві водогону в Бучанській громаді Київської області. Він має з’єднати Гаврилівку, Луб’янку, Блиставицю, Бучу та Ворзель.

Наразі вже прокладено 12 кілометрів труб. Загалом проєкт передбачає майже 20 кілометрів водогону у дві нитки, а також нові свердловини, насосні станції та станції очищення води.

"Для людей результат вимірюється стабільною подачею води належної якості. Для громади дві нитки водогону – це також резерв, який допоможе зберегти водопостачання, якщо одну з ділянок доведеться ремонтувати", – пояснив міністр.

Частину проєктів водопостачання реалізують безпосередньо громади, інші – Агентство відновлення.

Також читайте: У чотирьох районах окупованого Маріуполя припинили подачу води через проблеми зі світлом

Водогони на Одещині та Дніпропетровщині

Зокрема, в Одеській області будують два групові водогони для 29 населених пунктів, де проживають понад 68 тисяч людей. Йдеться про близько 218 кілометрів магістральних водогонів та майже 385 кілометрів мереж у населених пунктах.

У Дніпропетровській області Агентство відновлення завершує будівництво систем водопостачання для майже 30 тисяч жителів 49 населених пунктів.

Як зазначив Калашник, після руйнування Росією Каховської ГЕС ці громади втратили надійне джерело води.

"Нові водогони й насосно-фільтрувальні станції мають вирішити цю проблему", – додав він.









За даними міністра, після завершення всіх 30 проєктів більш надійним водопостачанням мають бути забезпечені понад 10 мільйонів людей.

"До зими маємо завершити об’єкти, які вже на фінальній стадії, та забезпечити резервне живлення діючих систем. Водночас будуємо захист об’єктів водопостачання – разом із новими водогонами, а не після їх запуску. Під час атак система має продовжувати працювати, а якщо виникнуть пошкодження – давати змогу швидко відновити подачу води", – підсумував Калашник.

Читайте також: Централізоване водопостачання у Марганці та навколишніх громадах відновлено. Кадрові рішення ухвалено, - Корецький