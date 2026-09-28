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На временно оккупированной Херсонщине заявили о блэкауте в более чем 200 населенных пунктах

На временно оккупированной территории Херсонской области заявили о блэкауте в более чем 200 населенных пунктах

На оккупированном левобережье Херсонской области заявили о прекращении электроснабжения в 213 населенных пунктах.

Об этом сообщают оккупационные ресурсы, передает Цензор.НЕТ.

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Причиной отключения электроэнергии оккупационный губернатор Владимир Сальдо назвал атаки ВСУ.

Без света в настоящее время находятся населенные пункты Голопристанского, Новокаховского, Каховского, Чаплинского, Новотроицкого, Генического, Ивановского, Нижнесерегозского, Верхнерогачикского оккупационных муниципальных округов.

Сроки восстановления электроснабжения пророссийские ресурсы не указывают.

Напомним, что в первую неделю сентября Силы беспилотных систем нанесли удары по трем электроподстанциям на оккупированной территории Херсонской области. 

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оккупация (10753) Тарифы на электроэнергию (2500) Херсонская область (6118)
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