На временно оккупированной Херсонщине заявили о блэкауте в более чем 200 населенных пунктах
На оккупированном левобережье Херсонской области заявили о прекращении электроснабжения в 213 населенных пунктах.
Об этом сообщают оккупационные ресурсы, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Причиной отключения электроэнергии оккупационный губернатор Владимир Сальдо назвал атаки ВСУ.
Без света в настоящее время находятся населенные пункты Голопристанского, Новокаховского, Каховского, Чаплинского, Новотроицкого, Генического, Ивановского, Нижнесерегозского, Верхнерогачикского оккупационных муниципальных округов.
Сроки восстановления электроснабжения пророссийские ресурсы не указывают.
Напомним, что в первую неделю сентября Силы беспилотных систем нанесли удары по трем электроподстанциям на оккупированной территории Херсонской области.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль