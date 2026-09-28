Один из самых засекреченных "спящих" агентов РФ раскрыт в Херсоне, - СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила одного из самых засекреченных агентов РФ в Херсоне.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Еще в начале полномасштабного вторжения РФ мужчину завербовали спецслужбы РФ и держали в "режиме ожидания".

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Кто работал на врага?

"Им оказался бывший авиатехник армейской авиации ВСУ, который в 2018 году уволился со службы, а во время оккупации города в 2022 году вошел в агентурный аппарат ФСБ.

После освобождения правобережья враг оставил своего пособника в областном центре, где тот длительное время находился в "спящем" режиме", — отметили в ведомстве.

По данным СБУ, агент был настолько важен для РФ, что перед бегством из портового города его включили в подконтрольную общественную организацию "Боевое братство" и вручили огнестрельное оружие.

Позже спецслужбы РФ "активировали" его и поручили отслеживать расположение защитников Херсона, по которым РФ готовила удары управляемыми авиабомбами, дронами и реактивной артиллерией.

Мужчина, используя свои знания местности и военный опыт, объезжал территорию на собственном автомобиле и отмечал оборонительные объекты на топографической карте.

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При этом он фотографировал потенциальные "цели" на камеру телефона для последующего отчета в ФСБ.

Агента РФ разоблачили и задержали "на горячем", когда он готовился передать разведданные куратору из ФСБ после очередной вылазки.

В ходе обысков у него изъяли смартфон с доказательствами работы на РФ, "наградную" винтовку от оккупантов и прокремлевскую символику.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене. Он находится под стражей без права освобождения под залог. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

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