Один из самых засекреченных "спящих" агентов РФ раскрыт в Херсоне, - СБУ
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила одного из самых засекреченных агентов РФ в Херсоне.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Еще в начале полномасштабного вторжения РФ мужчину завербовали спецслужбы РФ и держали в "режиме ожидания".
Кто работал на врага?
"Им оказался бывший авиатехник армейской авиации ВСУ, который в 2018 году уволился со службы, а во время оккупации города в 2022 году вошел в агентурный аппарат ФСБ.
После освобождения правобережья враг оставил своего пособника в областном центре, где тот длительное время находился в "спящем" режиме", — отметили в ведомстве.
По данным СБУ, агент был настолько важен для РФ, что перед бегством из портового города его включили в подконтрольную общественную организацию "Боевое братство" и вручили огнестрельное оружие.
Позже спецслужбы РФ "активировали" его и поручили отслеживать расположение защитников Херсона, по которым РФ готовила удары управляемыми авиабомбами, дронами и реактивной артиллерией.
Мужчина, используя свои знания местности и военный опыт, объезжал территорию на собственном автомобиле и отмечал оборонительные объекты на топографической карте.
При этом он фотографировал потенциальные "цели" на камеру телефона для последующего отчета в ФСБ.
Агента РФ разоблачили и задержали "на горячем", когда он готовился передать разведданные куратору из ФСБ после очередной вылазки.
В ходе обысков у него изъяли смартфон с доказательствами работы на РФ, "наградную" винтовку от оккупантов и прокремлевскую символику.
В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене. Он находится под стражей без права освобождения под залог. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
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