Одного з найбільш законспірованих "сплячих" агентів РФ викрито у Херсоні, - СБУ. ВIДЕО

Контррозвідка Служби безпеки України викрила одного з найбільш законспірованих агентів РФ у Херсоні.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Ще на початку повномасштабного вторгнення РФ чоловіка завербували спецслужби РФ та тримали у "режимі очікування".

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Хто працював на ворога?

"Ним виявився колишній авіатехнік армійської авіації ЗСУ, який у 2018 році звільнився зі служби, а під час окупації міста у 2022 році увійшов до агентурного апарату фсб.

Після звільнення правобережжя ворог залишив свого поплічника в обласному центрі, де він тривалий час перебував у "сплячому" режимі", - зазначили там.

За даними СБУ, агент був на стільки важливим для РФ, що перед втечею з портового міста вони включили його до підконтрольної громадської організації "Бойове братство" і вручили вогнепальну зброю.

Пізніше спецслужби РФ "активували" його та доручили відстежувати розташування захисників Херсона, по яких РФ готувала удари керованими авіабомбами, дронами та реактивною артилерією.

Чоловік, використовуючи свої знання місцевості та військовий досвід, об’їжджав територію на власному авто і позначав оборонні об’єкти на топографічній карті.

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Водночас він фотографував потенційні "цілі" на камеру телефону для подальшого звіту для ФСБ.

Агента РФ викрили та затримали "на гарячому", коли він готувався передати розвіддані куратору від ФСБ після чергової вилазки.

Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами роботи на РФ, "нагородну" рушницю від окупантів та прокремлівську символіку.

Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

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