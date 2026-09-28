На тимчасово окупованій Херсонщині заявили про блекаут у понад 200 населених пунктах
На окупованому лівобережжі Херсонської обоасті заявили про припинення електропостачання у 213 населених пунктах.
Про це повідомляють окупаційні ресурси, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Причиною блекауту окупаційний губернатор Володимир Сальдо назвав атаки ЗСУ.
Без світла наразі населені пункти Голопристанського, Новокаховського, Каховського, Чаплинського, Новотроїцького, Генічеського, Іванівського, Нижньосерегозького, Верхньорогачикскього окупаційних муніципальних округів.
Термінів відновлення електропостачання проросійські ресурси не вказують.
Нагадаємо, що у перший тиждень вересня Сили безпілотних систем завдали ударів по трьох електропідстанціях на окупованій території Херсонщини.
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