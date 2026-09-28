Незаконные премии на 11 миллионов: будут судить бывшего руководителя Черновицкого облгаза

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительное заключение в отношении бывшего председателя правления оператора газораспределительной сети в Черновицкой области.

Его обвиняют в присвоении чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Следствие установило, что в мае 2023 года глава компании издал незаконный приказ о выплате денежных премий топ-менеджменту предприятия. Общая сумма необоснованных начислений превысила 11 миллионов гривен, из которых почти 4 миллиона чиновник перечислил лично себе.

Факт нарушения и итоговую сумму нанесенного ущерба подтвердили выводы проверки Государственной аудиторской службы Украины и проведенная судебно-экономическая экспертиза.

Стоит отметить, что предприятие отвечает за распределение газа на территории Черновицкой области. Ранее компания входила в структуру олигарха, подпадающего под санкции, однако в настоящее время находится под управлением государства.

В Офисе генерального прокурора напомнили, что подобная схема в системе операторов ГРМ раскрывается не впервые. В частности, в 2025 году в суд уже направлялось дело в отношении бывшего руководителя Ивано-Франковского облгаза, который аналогичным образом обвиняется в незаконном начислении себе более 1,2 миллиона гривен премий.

Читайте также: Россия атаковала Буковину и Ривненскую область: есть повреждения инфраструктуры